Страны бывшего СССР создают новый консультативный альянс – без России. Афганистан превращают в часть ЦентрАзии, - "НГ"

00:31 01.09.2020

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

30 авг. 2020



В последний раз центральноазиатские лидеры собирались в Ташкенте.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов сообщил, что пять стран Центральной Азии готовят межгосударственный документ о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в XXI веке. Его подписание может состояться в ходе предстоящего саммита глав государств региона уже нынешней осенью. Сроки проведения консультативной встречи, как сказали "НГ" во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана, уточняются.



Третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии – Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана, которую ранее планировалось провести в августе в Бишкеке, из-за эпидемии коронавируса перенесена на осень. Сейчас идет согласование документа и обсуждается формат проведения саммита. Договоренность о выработке межгосударственного соглашения была принята на втором саммите в ноябре 2019 года в Ташкенте.



"В результате за исторически короткий период произошли колоссальные изменения в лучшую сторону в отношениях Узбекистана со всеми странами региона. Многие достаточно острые проблемы, которые существовали в отношениях нашей страны с соседями до 2016 года, сняты благодаря укреплению открытого и доверительного политического диалога лидеров стран региона. Личное доверие между президентами укрепилось. Динамично развиваются наши торгово-экономические, промышленно-производственные связи с соседними странами. По итогам 2019 года мы нарастили товарооборот с ними до 5,2 млрд долл. В первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию, общий объем торговли Узбекистана со всеми государствами Центральной Азии составил 2,17 млрд долл.", – сказал глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в интервью изданию "Правда Востока".



Министр отметил: "Говоря о близких соседях, мы имеем в виду не только Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, но и Афганистан". Ташкент, как подчеркнул Абдулазиз Камилов, развивает с Кабулом тесные политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные отношения. "Мы воспринимаем безопасность Афганистана как безопасность нашей страны, залог стабильности и процветания всего обширного региона", – отметил глава внешнеполитического ведомства Узбекистана.



Таким образом, воплощается идея США о создании Большой Центральной Азии. Как сказал ранее (см. "НГ" от 03.02.20) генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток – Запад" Дмитрий Орлов, Вашингтон уже включил Афганистан в регион Большой Центральной Азии. Однако в представленной в начале нынешнего года стратегии США по региону Афганистан фигурирует в качестве реципиента, ответственность за который возлагается на Ташкент.



Профессор Высшей школы экономики Андрей Казанцев считает, что Афганистан вряд ли будет в полном объеме подключен к региону постсоветской Центральной Азии. "Разница между постсоветской Центральной Азией и Афганистаном всегда будет оставаться. Координация многих вопросов сотрудничества в регионе без Афганистана немыслима. Поэтому надо понимать связанные с этим нюансы", – сказал "НГ" Казанцев. Прежде всего то, что формат центральноазиатских саммитов не подразумевает наличия организации. Это консультативные встречи, и привлечение Афганистана к этому формату не означает, что страна станет частью постсоветской Центральной Азии.



"К этому консультационному формату могут привлекаться и другие игроки. Изначально центральноазиатский формат был развит из формулы 5+1 – пять стран региона плюс США. Вместо США может быть и Евросоюз, и Япония, и даже Россия, которая высказывалась, что может использовать в своих интересах этот формат. Поэтому проблем с тем, чтобы проводить переговоры на этой площадке с разными странами, нет. В таком формате и будут проходить встречи с Афганистаном", – отметил Казанцев. Тем более что проблемы в Афганистане все больше обостряются.



В странах Центральной Азии понимают, что проблемы Афганистана придется решать им самим. Такая позиция устраивает крупных игроков – США и ЕС: чем большую долю страны региона будут вносить в организацию взаимодействия с Афганистаном, тем меньше проблем будет у них самих.



Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН, член-корреспондент Академии наук Узбекистана Наби Зиядуллаев сказал "НГ", что проблемы Афганистана уже давно решаются на региональном уровне. На протяжении последних трех лет Афганистан втягивают в центральноазиатскую орбиту и соответственно российскую. Но о более тесной интеграции или реализации концепции наподобие американской Большой Центральной Азии пока речь не идет.



Что же касается подписания пятистороннего документа, то это в рамках общего тренда. Стремление народа к дружбе, добрососедству, несомненно, есть. Но есть и проблемы. Границы, установленные между союзными республиками, были задуманы советской системой так, чтобы страны не могли объединиться в мощный регион, полюс мирового значения. Например, Ферганскую долину – маленький клочок земли – делят между собой три республики. И эти три границы стали основой бесконечных противоречий. В последние годы были предприняты большие усилия – их инициировал в значительной мере Узбекистан, – чтобы объединить республики Центральной Азии для решения общих региональных проблем: воды, энергетики, использования ресурсов, транзита и транспортных коммуникаций. Первые результаты уже есть. Сближение между республиками ЦА произошло и дает достаточный экономический эффект. Это признается и международными организациями.



Еще одна проблема – рост интереса к Центральной Азии со стороны глобальных игроков. "Китай в значительной мере усиливает экономическое присутствие. США представили новую концепцию для Центральной Азии. Не отстает и ЕС: принята новая стратегия по Центральной Азии. При этом страны региона все еще остаются в орбите России, потому как это и общая история, общее советское прошлое, ну и тысячи нитей гуманитарного характера", – подчеркнул Зиядуллаев. Если России, по мнению ученого, удастся в странах Центральной Азии найти точки соприкосновения, то появится значительно больше возможностей, чтобы позиционировать себя и в мировой экономике, политике. "Исторически и экономически перспективно нам быть вместе и решать региональные проблемы. При этом консультационный формат свидетельствует, что проект не является конкурентом Евразийскому экономическому союзу. Но я убежден, что Центральная Азия может и должна быть вместе с Россией. Все понимают, что все пять республик входят в зону геополитических и геоэкономических интересов России. И Россия достаточно много делает для того, чтобы включаться в эти процессы. Попытки региональной интеграции без России были 20–30 лет назад, но они не увенчались успехом", – сказал Зиядуллаев.