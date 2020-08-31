Асма Асад - настоящая Первая Леди

00:45 01.09.2020 Роза пустыни

Стильная, смелая, прогрессивная: как мир полюбил жену Башара Асада и за что возненавидел ее



Она разговаривает с иностранными журналистами на английском с британским акцентом. У нее европейское образование и двойное гражданство: Сирии и Великобритании. В самых религиозных арабских регионах мужчины восхищаются этой женщиной втайне от своих жен и дочерей. Но в Европе и США с недавних пор она стала персоной нон грата, потому что она - Асма Асад - жена сирийского президента Башара Асада. Как первая леди Сирии стала идеальной женой воюющего лидера и почему из любимицы мира она превратилась в объект критики и нападок - в материале "Ленты.ру".



Европейская сирийка



Асма родилась 11 августа 1975 года в Лондоне в семье выходцев из сирийского Хомса. Ее мать, Сахар Отри Ахрас, была первым секретарем сирийского посольства в Лондоне, а отец, Фаваз Ахрас, имел престижную работу кардиолога. Родители стремились дать дочери светское европейское образование, что не противоречило основному курсу властей Сирии.



В то время страной правил отец нынешнего сирийского президента Башара Асада Хафез. Он встал во главе Сирии в 1970-м году в результате бескровного переворота и создавал светское арабское государство. Он старательно выкорчевывал любой религиозный экстремизм, а в начале 1980-х даже жестоко подавил восстание суннитов. Несмотря на такие действия, семейство будущей жены Башара Асада сохраняло лояльность Хафезу, хотя в тот момент некоторые сирийцы, жившие за границей, делали себе карьеру благодаря критике происходившего в стране.



Асма Асад в историческом сирийском городе Босра. Март 2004 года



О юности Асмы известно не так и много. Если судить по отдельным воспоминаниям, которые она изредка позволяла себе озвучивать в беседе с европейскими и российскими СМИ, то росла она скромной европейской девушкой из культурной семьи арабской прогрессивной страны. И это, скорее всего, правда, хотя сирийки, надо заметить, не самые скромные девушки Ближнего Востока - более свободных нравов, пожалуй, лишь турчанки и израильтянки.



Однако если бы Асма "засветилась" где-нибудь, ведя разгульный образ жизни, то британские медиа, которые после начала войны в Сирии в 2011 году начали называть Башара Асада кровавым диктатором, явно нашли бы фотографии или свидетельства очевидцев. Но таковых нет, а потому можно сделать вывод, что Асма действительно вела примерный образ жизни воспитанной девушки из хорошей семьи.



После школы для девочек она окончила Королевский колледж Лондонского университета. Затем она успела поработать в офисах нескольких известных западных банков, в том числе в Нью-Йорке. С будущим мужем Асма познакомилась в 2000-м во время поездки к родственникам в Сирию - Башар Асад был другом семьи. Спустя несколько месяцев пара поженилась: Башар к тому времени уже стал новым президентом Сирии.



Выход в свет



Башара не готовили в наследники Хафезу, а потому он спокойно строил свою карьеру врача-офтальмолога в Европе. Следующим правителем Сирии после себя Хафез видел старшего сына Басиля, и тот под покровительством отца рос по карьерной лестнице. Он обучался на парашютиста, был зачислен в спецназ, учился военному ремеслу в Советском Союзе. Его портреты расклеивали на витринах и стенах по всей Сирии.



Сирийский лев

Как Башар Асад поссорился со всем миром и убил тысячи сирийцев, втянув страну в многолетнюю войну



В ходе очередных президентских выборов в 1991 году, которые должны были подтвердить, что сирийцы не видят на посту лидера никого другого, кроме Хафеза, сирийского президента называли Абу Басиль. В переводе с арабского это означает "отец Басиля". Такое обращение довольно распространено, когда речь идет об общении в квартале, где все друг друга знают, но совсем нетипично для политической сферы. По сути, Хафез сделал всю Сирию соседским кварталом.



Однако в 1994-м Басиль внезапно погиб в автомобильной аварии. Правда, некоторые сирийцы-сторонники правящей династии уверены, что аварию подстроили "подлые сионисты", то есть спецслужбы Израиля. Из-за этого во второй половине 1990-х из Британии в Сирию "выдернули" Башара: интеллигентного и совершенно не брутального, в отличие от Басиля.



В июне 2000-го Хафез умер, и его соратники в скором времени выдвинули Башара как наследника. Президентом он стал 17 июля. За несколько лет в Сирии, на тот момент все равно довольно закрытой и милитаризированной страны, Башар не стал брутальнее, хотя и появились его фотографии с отцом, на которых оба в военной форме. Именно за его более тихий нрав и демократические для страны реформы он затем и полюбился людям.



Но при всей светскости Сирии - это все же Ближний Восток, и президент без жены здесь - это что-то из ряда вон выходящее. Тем более, если речь идет о человеке, которому всего-то немного за 30: по местным меркам - самый подходящий возраст для отца и мужа. И уже в ноябре 2000-го у Башара появилась "первая леди" - Асма вернулась в Сирию, после чего в декабре они сыграли скромную свадьбу. Брак многие называли политическим: Башар был алавитом и таким образом будто бы мирился с суннитами, к которым по рождению относилась Асма.



Асма аль-Асад вместе с супругом в сирийском городе Маалула. Апрель 2008 года



Жена сирийского президента годами оставалась в тени, хотя и появлялась на совместных с мужем снимках в ходе зарубежных поездок: всегда элегантная, скромная и умеющая держаться позади Башара. Модные критики восхищались ее сдержанным макияжем, отмечая, что умеренность в использовании косметических средств нетипична в арабских странах. Им импонировали и ее стрижка каре (тоже нетипичная для арабских стран), элегантные классические костюмы и туфли Christian Louboutin, благодаря чему Асму сравнивали с британской принцессой Дианой.



Башар тем временем проводил либеральные реформы. Ключевой момент, за который Запад критиковал Сирию, - присутствие сирийских военных в Ливане, де-факто оккупация. В 2005-м молодой президент приказал вывести войска с территории соседа, после чего стал любимцем европейских и американских изданий. Его вместе с супругой сравнивали с монархической четой Иордании - королем Абдаллой II и его супругой Ранией - как правильных молодых арабских людей, ориентированных на Запад.



Асма в это время ездила по Сирии и участвовала в благотворительных программах и программах по развитию сельских районов. Ее также хвалили за прогрессивные позиции по вопросам прав женщин и образования. К 2005 году у правящей четы родились трое детей - двое сыновей и дочь.



В конце февраля 2011-го журнал Vogue опубликовал статью "Роза в пустыне" - весьма лестный портрет Асмы. Жена Башара описывалась, как "самая свежая и наиболее притягательная из первых леди"



Меньше месяца спустя в Сирии начались антиправительственные демонстрации, которые власти довольно жестко разгоняли: военные и полицейские среди прочего стреляли в протестующих. Страна попала в полосу восстаний, которую прозвали "арабской весной". Все это нанесло серьезный удар по имиджу Асмы: ее активно критиковали за молчание по поводу происходящего. Впоследствии она также попала под европейские санкции.



Западная пресса навалилась с критикой и на Vogue за недавнюю публикацию о жене "кровавого диктатора". В итоге статья была удалена с сайта без редакционных комментариев. Позднее в редакции заявили, что именно развитие событий показало различия в приоритетах и ценностях сторон. Как писала американская газета The New York Times, материал был опубликован при посредничестве пиар-службы правительства Асада, а Vogue получал по пять тысяч долларов в месяц за подобную поддержку Асмы.



Война, дети и рак



Жена Башара с началом гражданской войны в 2011 году ушла в тень. На первом месте был он сам: как утверждала западная пропаганда, желающий уничтожить собственный народ с помощью верных силовиков.



Происходившее тогда в Сирии (автор бывал в стране в то время) очень сильно напоминает нынешнюю ситуацию в Белоруссии: Асад действительно многое сделал для своей страны, благодаря ему выросло новое поколение, которое захотело двигаться дальше и развивать страну. Однако власти не понимали этого желания. В обществе тогда имелась психологическая усталость от несменяемости династии Асадов, и если бы Башар создал вменяемый механизм преемственности власти, то Сирия спокойно развивалась бы дальше.



Разумеется, недовольством и протестами воспользовались США и их ближневосточные партнеры - Израиль и Саудовская Аравия. В восставших сирийских городах стали появляться радикалы из других арабских стран. Сирийцы теперь часто рассказывают, что протесты против Башара превратились в гражданскую войну именно из-за появления иностранных радикалов в рядах оппозиции.



Асма и дети-инвалиды на мероприятии в Дамаске в 2018 году



Пропавшая было из вида Асма начала активно появляться на людях примерно через два года после начала войны. В сопровождении СМИ она посещала больницы, где лечились раненые силовики, и лагеря сирийцев, бежавших из зоны боевых действий. Снимки жены Башара с ранеными солдатами или детьми-беженцами активно эксплуатировались в сирийских государственных медиа.



"Асма явно решила поддержать своего мужа, несмотря на отвращение международного сообщества к его действиям", - писали в то время в европейских СМИ. В этот же период мужчины из других арабских стран стали восхищаться мужественной женщиной. "Мудрая и смелая, словно жена пророка [Мухаммеда]", - доводилось слышать от мужчин в соседних арабских странах, где правительства считали Башара Асада убийцей своих граждан.



А в 2012-м в отношении жены сирийского лидера, а также его матери, сестры и невестки ввел персональные санкции Евросоюз. Женщинам запретили появляться в странах ЕС, были заморожены все их активы. Такое решение было принято после публикации в прессе архива взломанной электронной почты Асмы. Из них следовало, что, пока муж занят подавлением восстания, она тратит десятки тысяч долларов на дизайнерскую одежду, украшения, венецианское стекло, антикварную мебель и другие предметы роскоши в европейских магазинах.



С иностранной прессой Асма не общалась до 2016 года, когда дала интервью российскому телеканалу "Россия 24". В нем она, в частности, рассказала о "спокойном, задумчивом и всегда вежливом" муже, а также об отвергнутых зарубежных предложениях об убежище на время войны



Новый поворот в жизни супруги президента Сирии произошел в августе 2018 года. Тогда пресс-служба администрации президента сообщила, что Асма оказалась в одном из госпиталей Дамаска с онкологическим заболеванием, обнаруженным на ранней стадии. Позднее она сама обратилась к сирийцам и рассказала о своей болезни. В январе 2019-го сообщалось, что жене Башара успешно удалили злокачественную опухоль молочной железы. Официально утверждается, что это сделали сирийские военные врачи.



В августе 2019-го было объявлено, что Асма победила рак и идет на поправку. Действительно, вскоре она снова стала появляться среди беженцев и раненых солдат. Вот только на голове у нее был платок: в ходе лечения она лишилась волос из-за химиотерапии. Со временем этот аксессуар сменился новой модной короткой стрижкой, а снимки Асмы с разных мероприятий стали регулярно появляться в соцсетях.



А в июне 2020 года Асма оказалась среди 14 человек, в отношении которых санкции по "закону Цезаря" ввели США. Ограничительные меры связаны в том числе со "значительной поддержкой властей Сирии".



***



За 20 лет возле Башара Асада Асма стала не просто символом верной жены лидера воюющей страны, она показала себя одним из редких примеров восточной женщины, которая способна совмещать в себе восточные традиции и европейские манеры. В современном мире, без преувеличения, равных ей нет. Появлялись даже версии, что Асма может стать компромиссной фигурой между нынешними властями страны и оппозицией и возглавить Сирию. Однако пока серьезных доказательств этой версии нет.



Александр Рыбин Источник - Lenta.ru

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