Европа вдруг осознала, что Китай и Россия – империи, - В.Скосырев

08:33 01.09.2020

В Евросоюзе призвали сопротивляться притязаниям Пекина и Москвы



Владимир Скосырев

31 авг. 2020



Глава МИД Китая Ван И завершает миссию в Европу. Комментаторы пишут, что он решает две задачи – продемонстрировать миролюбие Пекина и убедить партнеров не поддерживать антикитайские акции Вашингтона. В отличие от США Китай не претендует на лидерство в мире и не побуждает никого конфликтовать с Америкой. Евросоюзу следует совместно с КНР дать отпор экстремистам в США, призвал министр.



Ван И изложил свое видение отношений Китая с Европой в Институте международных отношений в Париже. Главная опасность для мира состоит в том, что воинственные элементы в Соединенных Штатах добиваются создания трансатлантического альянса против Пекина, утверждал министр.



Никогда еще со времени установления дипломатических отношений между КНР и США (то есть с 1978 года) они не были столь напряжены. "США открыто принуждают другие страны стать на позицию одной стороны и пытаются столкнуть двусторонние отношения на путь конфликтов и конфронтации. В этот критический момент в духе ответственности за судьбу человечества Китаю и Евросоюзу следует вместе противодействовать любым течениям, проповедующим ненависть и вражду", – считает Ван.



В Париже Ван И встретился с президентом Эмманюэлем Макроном, главой МИДа Жан-Ивом Ле Дрианом и Лораном Фабиусом, президентом Конституционного совета. Макрону гость подарил от имени председателя КНР Си Цзиньпина несколько книг. Президент и глава китайской дипломатии улыбались во время встречи с репортерами. Некоторые французские журналисты поспешили обвинить Макрона в том, что он оказывает визитеру слишком теплый прием в свете преследований диссидентов в Китае.



Но Франция, как отмечает South China Morning Post, – это одна из тех стран ЕС, которая добивается "стратегической автономии" от США. Ван И подчеркнул, что в этом плане Китай стоит вместе с Францией и Европой. Однако единодушия в подходе к мировым проблемам не было. Ле Дриан сказал, что Франция серьезно обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека в Китае, особенно в Гонконге и Синьцзяне.



А Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, отбросив дипломатические нюансы, вылил на голову гостя ушат холодной воды. Он назвал Китай наряду с Россией новой империей. Пока не поздно, членам ЕС нужно срочно избавиться от экономического дисбаланса (читай: зависимости) в отношениях с Китаем.



Возможно, столь нелицеприятное предупреждение, изложенное в двух изданиях – газете Journal de Dimanche и журнале Politica Exterior, было приурочено не только к визиту Ван И, но и к саммиту между Си Цзиньпином и лидерами ЕС, который состоится скоро. Как бы то ни было, Боррель без обиняков высказал, что он думает о режимах, установившихся в Китае, России, а заодно и в Турции. Их роднят два момента: для внешнего мира эти страны – поборники суверенности, а для своих граждан они придерживаются принципов авторитаризма.



В последние недели ЕС критиковал Китай за введение закона о национальной безопасности для Гонконга, РФ – за предложение военной поддержки Белоруссии для подавления протестов, а Турцию – за акции против Греции и Кипра. Но к Китаю термин "новая империя" был применен впервые. Боррель поясняет: "Принцип суверенитета, который основан на желании общества – это одно, а суверенитет, который провозглашают только для того, чтобы продвинуть суверенитет государства, – это совсем другое". Поэтому Европе нужно освоить искусство ведения переговоров с "новыми империями" с использованием языка силы.



Боррель сокрушается, что внешняя политика Китая, такая, как о ней говорил в 1974 году с трибуны ООН Дэн Сяопин, канула в Лету. Тогда Дэн обещал: "Китай – не сверхдержава и никогда не будет стремиться ею стать". А сегодня Китай хочет перестроить международный порядок в особую многостороннюю систему с китайскими особенностями. В ней приоритет отдается не политическим и гражданским правам, а правам экономическим и социальным. Глава внешней политики ЕС высказал тревогу по поводу того, что эти амбиции подкрепляются растущей военной мощью КНР.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Силами одного министра предотвратить создание трансатлантического альянса против Китая невозможно. Это будет зависеть от той политики, которую будут проводить США при следующем президенте. При Дональде Трампе скорее всего все будет продолжаться так же, как и сейчас. Давление на Китай будет серьезным, но Трамп небольшой мастер создавать коалиции. Джозеф Байден обещает создать широкую антикитайскую коалицию среди демократических союзников США. Эта перспектива не вызывает у Китая позитивных эмоций".



Второй вопрос – это позиция Европы. В какой мере она готова стать участником этой коалиции? "Евросоюз не является глобальной военной державой, у него нет военного присутствия на Тихом океане. Поэтому Америке нужно будет прикладывать огромные усилия, чтобы заставить Европу увидеть в Китае военно-политического противника", – считает эксперт.