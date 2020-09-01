Осужденного на 28 лет тадж-адвоката Бузургмехра Ерова мучают в тюрьме, - "РО"

09:36 01.09.2020

Родные Бузургмехра Ерова заявили, что он подвергается психологическому давлению в тюрьме. ГУИУН отвергает это

Сентябрь 01, 2020



Родные осужденного на 28 лет заключения адвоката Бузургмехра Ерова сетуют на то, что тюремная администрация запретила всем заключенным общаться с ним. Руководство Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН), которое отвечает за пенитенциарные учреждения, заявило, что такого запрета не вводило.



Бузургмехр Еров в 2016 году был осужден на 28 лет лишения, но с учетом амнистии этот срок был сокращен на 6 лет.



Джамшед Еров, брат Бузургмехра, сказал 31 августа в беседе с Радио Озоди, что заключенных предостерегли от общения с Еровым, и пригрозили водворением в штрафной изолятор. По его словам, это продолжается уже неделю, а Бузургмехр сообщил родным об этой ситуации три дня назад.



"Бузургмехр обратил внимание на то, что никто с ним не здоровается и не отвечает на его приветствия. В столовой все стараются сесть подальше от него. Несколько заключенных подошли к нему, извинились и сказали, что если они будут общаться с ним, то их поместят на 15 суток в ШИЗО. Бузургмехр сказал, что остался в одиночестве, проводит время за молитвами, чтением книг, просмотром телевизора. По его голосу было заметно, что он в депрессии", - сказал Джамшед Еров.



Илхом Махмудов, замначальника ГУИУН, сказал 31 августа в беседе с Радио Озоди, что жалобы Бузургмехра Ерова безосновательны. "Это все ложь. Для нас все заключенные одинаковы, и нет разницы, это Бузаргмехр Еров или кто-то другой", - сказал он.



Однако Джамшед Еров сказал, что о распоряжении тюремной администрации им сообщили и другие заключенные. Проверить эти заявления не представляется возможным, так как доступ в закрытые учреждения отсутствует.



Брат Ерова предполагает, что руководство тюрьмы решило таким образом наказать Бузургмехра за то, что тот не подчинился им. "Его несколько раз просили написать что-нибудь очерняющее о Кабири или ПИВТ, заставляли попросить прощения у президента Рахмона, чтобы добиться сокращения срока. Но он отвергал все эти "предложения", - говорит собеседник.



Бузургмехр Еров был арестован 28 сентября 2015 года по обвинению в мошенничестве и подделке документов. Арест последовал после того, как Еров решил защищать права находящихся на тот момент под следствием членов запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и возглавил Общественный комитет по предотвращению и пересечению незаконного задержания, ареста, обыска и заключения. К моменту задержания Еров занимался делами семерых задержанных членов ПИВТ.



В 2017 году он был признан виновным в мошенничестве, подделке документов и оскорблении президента и осужден на 28 лет лишения свободы.



В ноябре прошлого года на основании закона об амнистии срок заключения Бузургмехра Ерова был сокращен на 6 лет.



Бузургмехр Еров заявляет, что его дело политически мотивировано.



Западные страны и правозащитные организации неоднократно призывали таджикские власти освободить Бузургмехра Ерова.