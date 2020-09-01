Прозаседавшиеся. Елбасы собрал политбюро своей партии "Нур Отан" и обсосал идею "перезагрузки социального лифта"

10:23 01.09.2020

Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева



28 августа



В ходе заседания члены Бюро обсудили ход реализации программы партийной "перезагрузки" "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии "Nur Otan" и проведения внутрипартийных выборов.

Выступая перед участниками заседания, Елбасы подчеркнул, что в настоящее время наблюдается большой интерес к праймериз со стороны общества.

– Люди хотят активнее участвовать в общественной и политической жизни страны. Мы выбрали правильный вектор перезагрузки партии. Важно обеспечить открытый диалог для совместного решения проблем страны. Задача праймериз – сформировать народные партийные списки. На конкурентной основе выбрать авторитетных лидеров с высокой общественной поддержкой, знающих реальное положение дел, активных людей, - сказал Первый Президент Казахстана.

Председатель партии "Nur Otan" отметил, что участники праймериз должны открыто поднимать острые проблемы на местах, выявлять недостатки и предлагать конкретные решения.

– Мы создали "социальный лифт" для всех, кто готов на деле участвовать в развитии своего региона и страны. В сентябре будут опубликованы все 216 проектов местных программ. Широкое обсуждение позволит привести наши электоральные задачи в соответствие с запросами и нуждами населения. Программы на пятилетний срок будут доработаны с учетом мнения людей, увязаны с бюджетными возможностями каждого района, города и области, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы акцентировал внимание на важности обеспечения качественной организационной работы по реализации следующих этапов внутрипартийного отбора.

– Праймериз надо организовать честно, прозрачно и в равных условиях для всех участников. Внутрипартийная агитация начнется в сентябре. Исходя из ситуации с коронавирусной инфекцией следует провести ее в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава. Максимально принять все меры безопасности. Наш главный приоритет – это здоровье людей, - сказал Первый Президент Казахстана.

В завершение выступления Председатель партии отметил важную роль "Nur Otan" в деле консолидации общества и обеспечения дальнейшего развития страны.

– Партия должна объединить казахстанцев, все конструктивные и здоровые силы общества. Только в единстве мы сможем преодолеть любые трудности. Особенно важна слаженная работа для сохранения стабильности и спокойствия в нашей стране, - сказал Елбасы.

В ходе заседания также были заслушаны доклады Первого заместителя Председателя партии "Nur Otan" Б.Байбека и члена Бюро, Премьер-Министра Казахстана А.Мамина.