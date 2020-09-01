Свои же слили клоачника. Глумившегося над рус-языком профессора Гусейнова уволили-таки из ВШЭ

11:26 01.09.2020

Профессор Гусейнов уволен из Высшей школы экономики



1 сентября 2020, Евгения Шестак



Профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов, ставший известным благодаря скандальным высказываниям в соцсетях, уволен со своей должности в вузе.



В Сети был опубликован фрагмент переписки Гусейнова с одной из студенток, в которой профессор заявил, что больше не работает во ВШЭ. Также эту информацию подтвердил источник в окружении ректора вуза Ярослава Кузьминова, передает "Ридус".



"У него закончился контракт с сегодняшнего дня", – заявил источник.



При этом сам профессор отказался комментировать обстоятельства своего ухода из вуза.



Доктор филологических наук Гасан Гусейнов преподавал в школе филологии ВШЭ с 2012 года и неоднократно признавался лучшим преподавателем.



Ранее Гусейнов в ходе беседы в Facebook назвал теракт 2002 года на Дубровке "национально-освободительной борьбой чеченского народа". В НИУ ВШЭ заявили о неприемлемости оправдания терроризма.



В прошлом году Гусейнов также оказался в центре скандала после публикации в Facebook, в которой заявил, что Россия – это не великая держава, а "порядком одичавшая страна", в которой говорят на "убогом и клоачном" русском языке. Позже он объяснил, что "имел в виду не в целом язык", а то, "как люди пользуются этим языком".



Комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике пришла к выводу, что "непродуманные высказывания" Гусейнова, касавшиеся русского языка, нанесли ущерб репутации вуза.