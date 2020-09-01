Хотим апельсинского! Китайские монголы массово протестуют против ведения школьных уроков на мандаринском

12:56 01.09.2020

Монголы в Китае протестуют против ведения уроков на мандарине

Массовые протесты показали опасения среди жителей, что монгольский язык будет переведен на иностранный в рамках планов ассимиляции этнических меньшинств.



Тысячи этнических монголов протестовали по всему северному Китаю против планов Пекина заменить монгольский язык китайским в некоторых школьных предметах, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.



Политика постепенного перехода языка обучения в школах автономного округа Внутренняя Монголия на мандаринский была объявлена в июне. Это изменение коснется трех субъектов в течение следующих трех лет. Бюро образования заявило, что занятия по монгольскому и корейскому языкам останутся.



Официальное объяснение перехода на двуязычную систему образования состояло в том, что учебная программа и учебники должны были соответствовать высоким стандартам. Правительственные документы, цитируемые аналитиками, также ссылались на стремление Си Цзиньпина к общему языку, как части общей идентичности.



Однако массовые протесты показали опасения среди жителей, что монгольский язык будет переведен на иностранный в рамках планов ассимиляции этнических меньшинств.



Родители угрожали оставить своих детей дома и распространяли петиции, а перед школами собирались большие толпы, которые скандировали лозунги и пели. Жители также протестовали против отсутствия прозрачности со стороны властей страны.



Директор базирующегося в США Южномонгольского информационного центра по правам человека Энгебату Тогочог заявил The Guardian, что в течение десятилетий этот регион подвергался политике, которая была равносильна культурному геноциду.



Главная забота монгольского народа заключается в том, что это языковое изменение в значительной степени просто уничтожит монгольское языковое образование в Южной Монголии раз и навсегда. За последние 70 лет монгольский народ прошел через многое, включая геноцид, политическое угнетение, экономическую эксплуатацию, культурную ассимиляцию и разрушение окружающей среды. Таким образом, после 70 лет жесткой политики Китая монгольский язык является последним оставшимся символом Монголии, - сказал он.

Тогочог отклонил заверения правительства и предположил, что нынешние изменения являются испытанием общественного сопротивления перед более широкими реформами.



Такие изменения были введены в Синьцзяне в 2017 году и Тибете в 2018 году. Тибетский и Уйгурский языки в сфере образования с начала века ограничиваются все больше.



По информации Южномонгольского информационного центра по правам человека бывший президент Монголии Цахия Элбегдорж опубликовал видео в поддержку протестов.