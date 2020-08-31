Ливанский кризис пытаются разрешить по рецептам Запада, - Алексей Сарабьев

14:30 01.09.2020

31.08.2020



Ливанский кризис пытаются разрешить по рецептам Запада

Почему усиливается давление на "Хезболлу"



Об авторе: Алексей Викторович Сарабьев – ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт клуба "Валдай".



В решении проблем многострадального Ливана наблюдается отчетливое смещение в сторону доминирования внешних факторов. Так обычно и бывает в Ливане на перепутье – накануне распределения государственных постов политические силы апеллируют к внешним покровителям. А сейчас именно такой период: после назначения в понедельник нового главы кабинета последует, без сомнения, долгий (возможно, и многомесячный, как уже было в прежний срок премьерства Саада Харири) период битвы представителей разных политических сил за министерские портфели.



Президентство Мишеля Ауна никто не ставит под сомнение, несмотря на ожесточенную критику в адрес главы основанного им Свободного патриотического движения (СПД). Но настоящему международному давлению подвергается движение "Хезболла", которое остается (наряду с другой шиитской партией "Амаль") главным союзником СПД. Тут-то и разыгрывается международная драма, которая началась в летние месяцы, еще задолго до трагического взрыва в бейрутском грузовом порту 4 августа.



Основные составляющие этого массированного давления на "Хезболлу" из-за рубежа таковы. Во-первых, денежная помощь Ливану, пострадавшему от катастрофы, сразу стала обусловливаться некими реформами, которые власти якобы обязаны инициировать. Об этом заявлял, в частности, французский президент Эмманюэль Макрон, прибывший вскоре в Бейрут. Речь о реформах при этом шла вовсе не в связи с требованиями ливанцев, которые те выдвигали во время массовых протестных акций начиная с 17 октября прошлого года. Под реформами понималось ограничение влияния в Ливане "Хезболлы" (кстати, американцами, канадцами, британцами, австралийцами, а также в странах Залива террористической признается не только ее боевое крыло, но и политическая партия). Уместно упомянуть, что помощь пострадавшему Бейруту из России ни в коем случае не предполагала никаких ответных мер, особенно в стиле политического торга. При этом российский МИД продолжает принимать политиков из разных ливанских политических лагерей с целью помочь в выработке компромиссов между ними, так необходимых ливанцам в условиях тяжелой экономической ситуации в стране.



Во-вторых, итоги заседания Спецтрибунала ООН по Ливану (СТЛ), перенесенного с начала августа на 18-е число, должны были стать подспорьем в этом давлении, когда бы оглашение приговора из Гааги поставило точку в утверждении причастности четырех обвиняемых членов этой организации к громкому политическому убийству 15-летней давности. Но вмешался "случай, бог изобретатель", и решение европейских судей, когда виновным непосредственно признан только один из заочно обвиняемых, многих разочаровало. Хотя в протоколе заседания СТЛ прозвучало все же, что и "Хезболла", и Сирия "могли иметь мотивы преступления", совершенного 14 февраля 2005 года.



В-третьих, так совпало, что август был ознаменован разбором вопроса, который заключался, как выразилась американская представитель в Совбезе ООН, в "переоценке миссии ВСООНЛ (Временных сил ООН в Ливане)" в районах ливано-израильского разграничения. Международное финансирование этого контингента голубых касок, по мнению тех, кто собирается начинать выполнение резолюции СБ ООН 1559 с отрядов "Хезболлы", не приносит результатов.



"Войска ООН? Да они мухи не обидят", – выразился когда-то, как рассказывают, наш прославленный министр Андрей Громыко. Вероятно, понимание этого пришло и к Соединенным Штатам, которые настаивали на крутом расширении полномочий ВСООНЛ (например, на необязательности согласования действий с ливанскими ВС). В результате закрытого обсуждения в СБ 28 августа было принято решение о незначительном сокращении контингента (с 15 до 13 тыс.).



Надо сказать, Франция действует в ливанском вопросе в стиле исторического патрона над территорией этой страны. Только теперь французский лидер, похоже, напрямую координирует свои действия с Вашингтоном. Специально анонсированный визит Макрона в Бейрут, который начнется 1 сентября, явно поддержан ближневосточным турне (в Кувейт, Катар, Ливан, 28 августа – 4 сентября) помощника американского госсекретаря по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера.



Повестка встреч ожидается большая, но сводиться все будет к двум главным пунктам. Во-первых, проведение реформ, направленных в том числе на государственный контроль над силами "Хезболлы" и уменьшение ее влияния в ливанской политике и обществе. Во-вторых, подготовка к досрочным парламентским выборам в течение года, направленным, по сути, на ту же цель.



В свою очередь, "Хезболла", которая широко представлена в коалиции правящего большинства (фракции "Сильный Ливан" – "Верность Сопротивлению" – "Развитие и освобождение"), крайне не заинтересована в таких переменах. Ее лидер обращает все свое красноречие против Запада и Израиля, то заявляя, что для ливанцев непростителен "нейтралитет в битве добра со злом", то заявляя, что американцы предпринимают попытки купить его лояльность.



Сентябрьские визиты зарубежных лидеров и их представителей в Бейрут, вероятнее всего, будут иметь продолжение в решениях МВФ о предоставлении Ливану кредита (порядка 30 млрд долл.), обусловленных степенью сговорчивости политиков. И все это вкупе будет влиять на путь разрешения внутриполитического кризиса. Едва ли, впрочем, роспуск парламента в придачу к ушедшему в отставку правительству – хорошая идея. Разрешение кризиса по модели гордиева узла Ливану уж точно не подходит.