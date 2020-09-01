Нурлан Абдиров стал новым вице-спикером КазСената

14:38 01.09.2020

В Сенате Парламента РК избрали председателей постоянных комитетов, сообщает zakon.kz.



Владимир Волков возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.



Ольга Перепечина - Комитет по финансам и бюджету.



Мухтар Кул-Мухаммед - Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности.



Даурен Адильбеков - Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.



Мурат Бактиярулы - Комитет по социально-культурному развитию и науке; Али Бектаев - Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.



Напомним, на заседании был избран новый вице-спикер Сената Парламента РК. Им стал Нурлан Абдиров.