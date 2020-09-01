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Нурлан Абдиров стал новым вице-спикером КазСената
14:38 01.09.2020

В Сенате Парламента РК избрали председателей постоянных комитетов, сообщает zakon.kz.

Владимир Волков возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Ольга Перепечина - Комитет по финансам и бюджету.

Мухтар Кул-Мухаммед - Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности.

Даурен Адильбеков - Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

Мурат Бактиярулы - Комитет по социально-культурному развитию и науке; Али Бектаев - Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Напомним, на заседании был избран новый вице-спикер Сената Парламента РК. Им стал Нурлан Абдиров.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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