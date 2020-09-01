В Казе восстановят ранее упразденное МЧС. Реформа, однако

14:45 01.09.2020

Министерство по чрезвычайным ситуациям воссоздадут в Казахстане

Структура МВД будет пересмотрена.



Структуру министерства внутренних дел требуется пересмотреть. Об этом в ежегодном послании народу Казахстана заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.



Необходимо освободить МВД от непрофильных функций, что повысит эффективность работы этого важного ведомства. Учитывая, что мы вступили в эпоху природных и техногенных катастроф, полагаю необходимым воссоздать Комитет по чрезвычайным ситуациям, - заявил глава государства.

МЧС было упразднено в Казахстане 6 августа 2014 года и переведено под контроль МВД РК. Ранее казахстанцы неоднократно высказывали предложения по возвращению МЧС.



Последним должность министра по чрезвычайным ситуациям занимал Владимир Божко.