Бессмысленные и беспощадные: как бунты влияют на президентскую кампанию в США

15:27 01.09.2020 Демократы и республиканцы стремятся обратить уличное насилие в свою пользу



Ксения Логинова



Демонстрации в США не прекращаются уже который месяц. Президент Дональд Трамп, отстающий от кандидата от демократов Джо Байдена на 6,9%, пытается использовать беспорядки и насилие в городах и штатах в свою пользу. Он заявляет, что такой хаос допустили находящиеся там у власти демократы, а помешать мародерам можно только с помощью силы. Демократы забеспокоились - жители городов все больше устают от бунтов, непрекращающееся насилие выходит из-под контроля, а избиратели начинают поворачиваться в сторону республиканцев. Как протесты влияют на президентскую гонку - в материале "Известий".



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"На фоне продолжающегося в США политического насилия растет число погибших: вооруженные демонстранты стреляют друг в друга во время уличных протестов. Сразу возникает сравнение с гражданскими войнами, которые были в прошлом и происходят сейчас. Простые американцы задаются вопросом, насколько они близки к пропасти. Британцы проводят параллель между происходящим в США и конфликтом в Северной Ирландии XX века", - пишет британская газета The Unherd.



Вот уже несколько месяцев в США не прекращаются уличные протесты. Американцы перекрывают улицы, сваливают памятники с постаментов, поджигают машины и магазины. Если раньше все ограничивалось стычками с полицией, то сейчас, за два месяца до выборов президента, все чаще стали происходить столкновения между вооруженными американцами, придерживающимися разных взглядов.



Так, в городе Кеноша (штат Висконсин) на берегу озера Мичиган были убиты двое протестующих против полицейского произвола, еще один был сильно ранен. По подозрению в совершении преступления арестован 17-летний подросток Кайл Риттенхаус, придерживающийся правых взглядов, поклонник президента Трампа. Через пару дней в Портленде был убит сторонник действующего американского лидера. Протестующие, собравшиеся в поддержку Трампа, в центре города схлестнулись со своими политическими противниками, которые выступают за демократов.



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Как пишет один из колумнистов National Affairs в своем Twitter, для гражданской войны в XXI веке необязательно участие всего общества, как это было в 1861–1865 годах между Севером и Югом, достаточно столкновений между немногочисленными вооруженными группами.



В США сейчас общество довольно сильно поляризовано, рассказала "Известиям" руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. "Протест чернокожих американцев создает дополнительный накал к выборам и еще больше делит общество на тех, кто рассматривает это с точки зрения борьбы за права меньшинств и борьбы за права человека в отношениях с государством, и тех, кто считает это беспорядками", - сообщила американист.



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По словам эксперта, первые готовы бороться с Трампом как источником социальной несправедливости. Они поддерживают демократов, либеральные ценности, готовы голосовать за Байдена не потому, что любят его, а потому что они считают это единственным способом избавления от Трампа. Вторая часть общества недовольна тем, что на улицах неспокойно. "Лозунг Трампа "Закон и порядок" работает именно на эту часть американского общества. Они, может быть, поддерживают права афроамериканцев, недовольны тем, что полиция ведет себя резко и некорректно, но при этом они гораздо больше обеспокоены тем, что из-за этого протеста на улицах стало небезопасно, орудуют мародеры. Они поддерживают Трампа", - считает специалист.



Рецепты от демократов и республиканцев



Демократы видят расизм системной проблемой, считая, что система общественных отношений в стране выстроена таким образом, чтобы все привилегии доставались белым. В подтверждение своих слов они приводят статистику, согласно которой среднестатистический чернокожий получает лишь 62% от того, что получает средний белый работник. У афроамериканцев ниже общий уровень дохода ($24,7 тыс. против $42,7 тыс. в год). Более полувека назад была проведена десегрегация школ, однако около половины американских детей продолжают ходить либо в "белые", либо в "черные" школы. Чернокожим сложнее получить ипотечный кредит или медицинскую помощь. Помимо этого, считается, что закон более снисходителен к белым, черных чаще останавливают на улице, чаще обыскивают, дают более продолжительные сроки тюремного заключения, чем белым американцам за те же самые преступления.



В целом республиканцы согласны с этой картиной, единственное - разница в поиске решения проблемы. Демократы считают, что нужны более серьезные и глубинные изменения, в то время как республиканцы считают, что достаточно и небольшой корректировки курса. Так, во время своей речи, посвященной Дню независимости США, Дональд Трамп рассуждал о величии Америки, в то время как демократ Джо Байден - главный конкурент действующего президента на выборах - говорил о том, что американцам представился великий шанс все исправить.



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Как это используют соперники



Еще весной этого года казалось, что у американского лидера нет соперников, его успехи выглядели впечатляющими, а победа вполне логичной. Но пандемия коронавируса и захлестнувшие страну протесты чернокожих американцев спутали ему все карты. По данным агрегатора предвыборных опросов RealClearPolitics, Трамп уступает Байдену на 6,9%.



При этом если раньше движение в поддержку чернокожих американцев играло против Трампа, то сейчас он использует беспорядки и насилие в городах и штатах, где у власти демократы, как аргумент в свою пользу. Так, в выходные он пригрозил отправить федеральных силовиков разгонять протесты в Вашингтоне, ретвитнул нецензурные оскорбления в адрес мэра Портленда и поддержал в своем микроблоге призывы посадить за решетку губернатора штата Нью-Йорк. Помимо этого, он также ретвитнул анонс телепрограммы под названием "Америка в осаде: попытка свергнуть президента Трампа". В ней охватившие страну протесты приравниваются к попытке госпереворота.



Трамп проводит свою президентскую кампанию под лозунгами восстановления закона и порядка, а участников протестного движения называет террористами и головорезами. Вместе с соратниками по партии он говорит о том, что если к власти придет Джо Байден, то американцев ждет жестокое и мрачное будущее.



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Байден во время президентской кампании сделал все возможное, чтобы заручиться поддержкой большинства избирателей-афроамериканцев. Во многом для этого он выбрал в качестве своей напарницы, кандидата в вице-президенты, темнокожую женщину Камалу Харрис.



Виктория Журавлева уверена, что и Трамп, и Байден активно стараются получить выгоду из сложившейся ситуации и заработать на этом голоса избирателей. "Трамп использует эти беспорядки и само движение, чтобы рассказать, что демократы сеют хаос и он единственный, кто может вернуть порядок на улицы США. А демократы, наоборот, используют эти протесты для того, чтобы подогреть леволиберальные настроения в обществе и привести как можно больше черных избирателей на участки, чтобы они проголосовали против Трампа", - рассказала американист.



С этой точкой зрения согласен генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. "Трамп пытается добиться поддержки у колеблющихся штатов, объясняя это тем, что в случае если победят демократы, то страна сползет в пучину насилия. Тем более что случаи погромов и вандализма происходят в штатах, где у власти находятся губернаторы-демократы. Он обращается не к афроамериканцам, а к тем, людям, которые боятся беспорядков. У Байдена - противоположная цель. У него есть уверенность, что он как минимум повторит результаты Хиллари Клинтон, может быть, даже превзойдет их", - рассказал эксперт в беседе с "Известиями".



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Республиканцы никогда не были особо популярны среди афроамериканцев. Трамп особенно. На выборах 2016 года примерно 90% афроамериканцев поддерживали кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Для Трампа не имеет смысла бороться за голоса этой части американского общества. "Единственное, что он может сделать и делает, - это создать для демократов проблемы в виде афроамериканских спойлеров. Рэпер Канье Уест - друг Трампа, он может оттянуть какие-нибудь голоса у демократов", - добавил Кортунов.



Политический раскол внутри американского общества углубляется. По мнению политолога, его не удастся преодолеть и после выборов. "Это долгосрочная проблема. Ее так просто не решить. Если победит Трамп, то будет продолжение беспорядков, будут радикальные движения, возможно, Black Lives Matter просто в каком-то ином формате. А если победит Байден, то правые, жители сельской глубинки будут недовольны, потому что он пойдет на дополнительные уступки и льготы меньшинствам, а это многим не понравится", - пояснил эксперт. Источник - Известия

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