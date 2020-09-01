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ДемБелки уже начали делить власть неубитого Лукашенко - "бабарики" грызутся с "тиханятами"
15:32 01.09.2020

Штаб Бабарико ответил на критику Тихановской

Решение о создании партии "Вместе" стало инициативой Виктора Бабарико, его штаба и Марии Колесниковой. Как отметили в штабе, создание партии не затронет работу Координационного Совета оппозиции.

Этот орган останется единой площадкой диалога всех политических и общественных сил страны.

Отмечается также, что уже никто не сомневается в победе оппозиции на выборах президента. "Ни один беларус не сомневается в победе Светланы Тихановской, и в том, что ее победу украли", - говорится в сообщении штаба Бабариков в Telegram-канале.

Окружение Бабарико также отмечает, что согласно со Светланой Тихановской в том, что главное в текущем моменте - добиваться тех требований, которые были "консолидировано озвучены Координационным Советом и основываются на предвыборной программе" политика. Такие требования были согласованы и поддержаны Марией Колесниковой и командой Виктора Бабарико.

Теперь члены партии "Вместе" будут принимать активное участие в работе Координационного Совета. Также они будут способствовать разрешению внутриполитического кризиса путем диалога.

Тихановская раскритиковала программу партии Бабарико

Также в сообщении говорится, что изменение Конституции было инициировано 19 июня путем проведения Референдума. Оно является одной из главных долгосрочных политических задач. В штабе Бабарико отмечают, что без ограничения сроков полномочий президента, а также без четкого разделения властей и реальной работы парламента там не видят возможности сформировать эффективную систему управления государством.

Ранее сама Светлана Тихановская опубликовала новое обращение. В нем она заявила, что позитивно оценивает инициативу оппозиционера Виктора Бабарико создать свою партию. При этом она не согласилась с рядом заявлений политика. При этом в штабе теперь отметили, что обращение было записано 14 июня 2020 на случай, если Бабарико не сможет участвовать в выборах.

Источник - московский комсомолец
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