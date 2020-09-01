 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Огненные страсти: что осталось от Калифорнии
18:41 01.09.2020

Пик пожароопасного сезона еще впереди

Лесные пожары повергли Калифорнию в хаос, охватив десятки тысяч квадратных километров территории и заставив тысячи семей покинуть свои дома. Однако специалисты отмечают, что пик пожароопасного сезона еще впереди - первые дожди, способные хоть как-то исправить ситуацию, могут начаться только в середине октября, а возможно, и ноября. Что осталось от самого богатого и густонаселенного штата к концу лета-2020 - в фотогалерее "Известий"

Ситуация стала особенно острой в августе, когда более 10 тыс. грозовых разрядов вызвали порядка 700 возгораний одновременно по всему региону

На борьбу с огнем вышли почти 16 тыс. пожарных

"Это какое-то безумие - такое количество возгораний одновременно,- говорит Крейг Клементс, директор лаборатории исследования пожароопасной погоды Государственного университета Сан-Хосе. - Для многих это стало апокалипсисом. Будем надеяться, что это худшее событие года"

Масштабы бедствия уже приближаются к рекорду 2008 года, когда огнем было охвачено почти 8 тыс. кв км территории штата. Это вполне возможный сценарий, так как зима была малоснежной и засушливой



Житель поселка Бонни-Дун, известного лавандовыми фермами и винодельнями, пытался спасти собственность и помочь соседу, используя свой трактор

Фермер Джеред Лоусон осматривает то, что осталось от его родового поместья, которое простояло на этом месте полторы сотни лет

Ситуацию усугубляет большое количество погибших кустов, деревьев и прочей растительности, скопившейся на земле в последние засушливые годы



Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом признал неспособность местных властей самостоятельно справиться с ситуацией и обратился за помощью к Канаде, Австралии, ряду других штатов США и предложил местным жителям найти убежище в более безопасных районах. Из-за резкого ухудшения экологической ситуации забили тревогу медики: дым и пепел создают большой риск для здоровья, особенно в условиях пандемии. Международные эксперты в дни особенно сильных августовских пожаров признали Сан-Франциско самым загрязненным городом в мире. Между тем специалисты по пожарной безопасности предупреждают: этот год был особенно засушливым, худшее еще может быть впереди

Источник - Известия
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