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Турция объявила охоту на газовые богатства двух морей, - И.Субботин
19:58 01.09.2020

Анкара отказывается считаться с позицией своих соседей
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
1.09.2020

До конца этого года Турция может объявить об открытии новых месторождений не только в Черном, но и в Средиземном морях. Об этом в очередной раз сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии рыболовного сезона в провинции Гиресун. После обнаружения черноморских залежей "Сакарья" тема сырьевого богатства доминирует в риторике официальных лиц. Однако не исключено, что ее применение в контексте средиземноморского конфликта может стать оправданием для более жестких действий.

Анкара уверена в наличии крупных месторождений в своих границах. "Судно Oruc Reis уверенно продолжает сейсморазведочные работы в восточной части Средиземного моря, – напомнил Эрдоган. – В самое ближайшее время надеемся на хорошие вести не только с Черного, но и со Средиземного моря". Эрдоган подчеркнул, что его народ не претендует на чужое, однако не уступит своего. "Мы не допустим пиратства и бандитизма в Эгейском и Средиземном морях, – сказал он. – Наша страна обладает самой протяженной береговой полосой в восточной части Средиземного моря, и пусть никто не надеется, что сможет ограничить Турцию заливом Антальи. Анкара будет до последнего отстаивать свои права и права турок-киприотов".

Накануне турецкое руководство объявило о продлении срока проведения геологоразведочных работ в спорной части Средиземного моря, которые вызвали напряженность с Грецией и актуализировали тему антитурецких санкций на уровне ЕС. Анкара выпустила новое международное уведомление в формате Navtex, согласно которому исследовательское судно Oruc Reis продолжит работу в Восточном Средиземноморье до 12 сентября. Ранее ожидалось, что его миссия в сопровождении боевых кораблей Военно-морских сил (ВМС) Турции завершится 1 сентября. Теперь же есть все признаки того, что региональная конфронтация, которая успела вовлечь европейские страны, будет затяжной. В ответ на это 1 сентября греческие власти объявили незаконным выпущенное Турцией уведомление. Станция Гидрографической службы ВМС Греции в Ираклионе (остров Крит) издала собственное предупреждение через систему Navtex, в котором отмечается, что "незаконное турецкое оповещение Navtex было издано в районе юрисдикции Греции, его выпустила нелицензированная служба, и деятельность Турции является нелегальной в зоне, относящейся к континентальному шельфу Греции". Греческая Гидрографическая служба призвала работающих в регионе моряков игнорировать новое уведомление Турции, которое покрывает район от греческого Кастелоризо до восточного побережья островов Родос и Карпатос.

МИД Греции заявил, что Афины "не поддаются на шантаж". "Основываясь исключительно на международном праве, международном морском праве и правилах добрососедства, Афины продолжат добиваться соглашений о делимитации своих морских зон со всеми странами региона, – отметил МИД. – Турция продолжает выполнять свою роль однозначного нарушителя и фактора нестабильности в регионе, игнорировать призывы к диалогу и наращивать свои провокации". В заявлении МИДа говорится, что Турция продолжает "подрывать безопасность и стабильность в регионе, вынуждая международное сообщество принимать меры".

Активные меры критики Эрдогана уже предпринимают в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. Накануне греческие СМИ сообщили, что Афины пришли к предварительному соглашению с Парижем о приобретении 18 многоцелевых истребителей четвертого поколения Rafale. Договоренность достигнута премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и французским президентом Эмманюэлем Макроном. Помимо этого, вопрос поднимался и во время контактов министра национальной обороны Греции Никоса Панайотопулоса с министром Вооруженных сил (ВС) Франции Флоранс Парли. Обсуждения "находятся на очень продвинутой стадии", пишут греческие СМИ.

В разговоре с "НГ" политолог, сооснователь аналитического проекта Geopolitical Cyprus Иоаннис Иоанну отметил, что заявления властей в Анкаре и Турецкой государственной нефтегазовой корпорации (TPAO) должны рассматриваться в более широком контексте – в рамках "экспансионизма Турции в геополитике энергетических ресурсов, а также ее энергетической политики в Восточно-Средиземноморском регионе". Эксперт напомнил, что турецкая буровая установка Fatih, которая использовалась при бурении в Черном море, до этого работала в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. "Таким образом, TPAO уже имеет ноу-хау, опыт и технические возможности для поиска газа в ИЭЗ Кипра", – делает вывод Иоанну.

"Это изменит правила игры для всего энергетического комплекса Восточного Средиземноморья, что приведет к сильным прагматическим результатам, аналогичным фактической оккупации северной части Кипра в 1974 году", – говорит Иоанну, комментируя интерес Анкары к средиземноморским ресурсам. Впрочем, по словам аналитика, не стоит ожидать конкретных итогов в ближайшее время. Он подчеркивает: "На Грецию не повлияют напрямую турецкие находки в ИЭЗ Кипра. Однако присутствие турецкого бурового корабля к югу от Крита или Кастелоризо было бы признаком серьезной эскалации в рамках нынешнего противостояния между Афинами и Анкарой".

Источник - ng.ru
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