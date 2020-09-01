 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Братья Куаши - ваш выход
20:01 01.09.2020

Французское издание Charlie Hebdo анонсировало повторную публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, которые в 2015 году спровоцировали теракт в редакции журнала. Тогда погибли 12 человек, в том числе семеро журналистов.

В редакции заявили, что печатная версия номера с карикатурами выйдет 2 сентября. В этот день начнется суд над 14 обвиняемыми в пособничестве террористам. В электронном виде карикатуры уже доступны на сайте издания.

Свое решение опубликовать скандальные рисунки журналисты объяснили тем, что они уже "стали историей", которую "нельзя переписать".

Источник - mk.ru
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