 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Токаев приказал сократить госаппарат... и создать при нем "Агентство по защите и развитию конкуренции"
20:44 01.09.2020

Агентство по защите и развитию конкуренции создадут в Казахстане
Агентство будет подчиняться президенту.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать Агентство по защите и развитию конкуренции, передает zakon.kz.

Агентство будет подчиняться президенту.

В собственности у центральных госорганов, акиматов и холдингов все еще 7 тысяч национальных объектов. Но уже аксиомой звучит фраза, что государство не самый лучший хозяйственник, - сказал Токаев.
По словам главы государства, необходимо серьезно разнообразить конкурентное поле и создать действительно равные возможности для каждого предпринимателя.

Прекратить монополизацию рынков. Не секрет, что многие рыночные ниши плотно забетонированы далеко не рыночными методами. Предприниматели не могут войти в рынок. А если и сумели войти, то вынужденны подчиняться частным монополистам. Антиконкурентные проявления сохраняются повсюду. Рынок угля, электроэнергии, нефтепродуктов, связи, фармацевтических препаратов, услуги аэропортов, ЖКХ, логистики. На региональном уровне главной составляющей коммерческого успеха зачастую является административный ресурс, - отметил президент.
Президент подчеркнул, что нужно разобраться с так называемыми монопольными игроками - государственными и частными.

Важно принять четкие правила, в каких случаях и в какой форме они создаются. Куда тратится прибыль. Необходим жесткий общественный мониторинг. Требуется навести порядок с биржевой торговлей. И в первую очередь в сфере нефтепродуктов, электроэнергии, угля. Имитация прозрачности со стороны крупных игроков недопустима, - заключил он.

Источник - zakon.kz
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