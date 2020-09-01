Европа объявила бойкот Белорусско-российской АЭС

20:52 01.09.2020

Белорусской АЭС объявили бойкот

Как это отразится на экономике страны



"Коммерсантъ FM" от 01.09.2020,

Прибалтийские страны отказались от белорусского электричества. Литва, Латвия и Эстония не будут закупать энергию у Минска после запуска Белорусской АЭС. К такому соглашению пришли профильные ведомства этих государств, сообщается на сайте Министерства экономики Эстонии. Там уточняется, что для отслеживания белорусских потоков будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии.



Между тем, проект Белорусской АЭС был рассчитан на экспорт ресурсов. Подробности - в справке "Ъ FM":



Белорусская АЭС - первая в республике атомная станция - возводится недалеко от границы с Литвой, в 50 км от Вильнюса. Соглашение о ее строительстве Москва и Минск заключили в 2011 году. Инвестиции в проект оцениваются в $10 с лишним млрд. Изначально это российский кредит сроком на 25 лет. Позже его продлили на два года, а ставку снизили до 3,3% годовых.



Возведением станции занимается "Атомстройэкспорт", входящий в состав Росатома. Производством реактора и парогенераторов - другая дочка российской госкорпорации "Атоммаш", а изготовлением турбины - компания "Силовые машины" Алексея Мордашова.



АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью в 1200 МВт каждый. При этом, как отмечают СМИ, на собственные нужды Белоруссии потребуется менее трети производимой станцией электроэнергии. Запуск объекта планировался на 2018-2019 годы, позже сроки были сдвинуты. В начале августа 2020-го началась загрузка топлива в первый энергоблок.



Какими будут последствия отказа Прибалтики от электроэнергии для Москвы и Минска?



Белорусский политолог и экономист Дмитрий Болкунец полагает, что для проекта это создаст серьезные проблемы, впрочем, еще есть варианты наладить экспорт ресурсов: "Эта станция строилась как раз для того, чтобы экспортировать часть электроэнергии в балтийские страны и в Польшу. Для Белоруссии это значит, что будет сложно эту станцию окупать, видимо, ресурсы пойдут, в первую очередь, на внутренние нужды республики.



Но я не исключаю еще такой вариант, что Белоруссия может провернуть схему с Украиной. Может быть такая история, что Украина будет продавать электроэнергию в Прибалтику, но замещая ее, например, белорусской.



Думаю, когда станция все-таки заработает, все эти политические распри утихнут, и может так сложиться, что кто-то из этих стран, например Латвия, примет условия белорусской стороны, она окажется, например, выгодной. Мы же знаем, что некоторые страны, которые говорят "нет" российскому газу, они его тихонько покупают, и ничего страшного".



Наталья Скорлыгина - о привычке Минска к смене направлений экспорта

Наталья Скорлыгина - о привычке Минска к смене направлений экспорта

Инициатором бойкота белорусского электричества выступила Литва. Некоторое время Эстония и особенно Латвия не спешили отказываться от дешевых ресурсов, но, как пишут СМИ, жесткое подавление протестов в Белоруссии изменило их позицию.



Помимо прибалтийских стран к бойкоту присоединилась Польша. Литва также ведет переговоры на этот счет с Украиной.



Если Минску не удастся наладить экспорт продукции новой АЭС, Москва рискует потерять не только деньги, выданные в качестве кредита на строительство объекта, но и доходы от поставок газа в Белоруссию, считает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович: "Для России это означает, что нам будет сложно возвращать те деньги, которые были потрачены на белорусскую АЭС, это все-таки деньги, которые Россия дала Белоруссии в кредит. Конечно, для нас интересно, чтобы была возможность эту электроэнергию экспортировать за пределы Белоруссии, и на этом деньги зарабатывать.



Но если Прибалтика будет категорически против получения этой электроэнергии, то, конечно, ситуация с тем, чтобы эту станцию окупить, осложняется.



Белоруссия, возможно, закроет часть своих газовых станций, туда пойдет энергия с АЭС. Учитывая, что Лукашенко сейчас и так за газ не платит, и газовые долги у Белоруссии только растут, (они за несколько месяцев выросли в два раза, со $160 до уже больше, чем $300 млн), поэтому, если меньше поставим газа, в принципе и ладно.



Но непонятно мне, получится ли у нас действительно вернуть $10 млрлд, вложенных в этот проект, и в какие сроки, я не могу гарантировать, что они будут возвращены, я вообще не удивлюсь, если их объявят долгом Лукашенко, по аналогии с долгом Януковича".



Ранее страны Балтии первыми в Евросоюзе ввели санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 чиновников.



Григорий Колганов