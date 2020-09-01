Прокатит ли в Кыргызстане белорусский сценарий? - А.Ажиев

20:57 01.09.2020

Кыргызы быстро запрягают и быстро едут. Прокатит ли в КР сценарий Беларуси?

31 августа 2020 - Анвар Ажиев



Кыргызы быстро запрягают и быстро едут. Прокатит ли в КР сценарий Беларуси?



Все сегодня озабочены тем, как пройдут парламентские выборы в Кыргызстане и мало кто задумывается о том, что будет после плебисцита. Ведь может получится как в Беларуси - протесты и нестабильность.



Почти три недели весь мир внимательно следит за митингами в Беларуси. Там не прекращаются акции протеста граждан, недовольных результатами президентских выборов. По подсчетам ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко был переизбран, но оппозиция не признала результаты.



Происходящее в Беларуси, как считают эксперты, может стать мощной предпосылкой к дестабилизации социально-политической обстановки в странах Центральной Азии. В частности, в Кыргызстане. И это, несомненно, было бы выгодно Западу, поскольку дало бы возможность вбить клин между Бишкеком и Москвой и вернуться на доатамбаевские (до вывода с территории КР американской военной базы) позиции в нашей стране.



Реализовать беларуский сценарий в КР вполне реально. В республике работает значительное количество прозападных НПО. Многие из энпэошников собрались на выборы в составе политических партий. Они вполне могут попытаться сыграть на противоречиях, которые возникнут во время выборов, и потребовать пересмотра результатов.



Массовое запугивание и подкуп избирателей. Президента просят собрать Совбез 1

Такое может случиться, например, если обнаружится подкуп электората.Ситуация с коронавирусом сильно ослабила экономику, и очевидно, что люди нуждаются в финансах, особенно малоимущие и средний класс. Соответственно немало тех, кто попытается воспользоваться этим и купить голоса. Итогом станет недовольство результатами плебисцита, что выльется, в свою очередь, в митинги.



Антипрезидентский демарш в Минске проходит без явного лидера. Видимо, беларусы настолько устали от Лукашенко, что для того, чтобы продемонстрировать свое недовольство главой государства им не нужен вожак.



В нашей же стране, если вдруг начнутся поствыборные митинги, то недостатка в предводителях не возникнет. Недвусмысленную параллель между тем, что происходит в Беларуси и тем, что может произойти в Кыргызстане, уже провел один из главных кыргызских революционеров - глава партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев. От участия в выборах он отказался, но 17 августа на съезде партии напомнил о происходящих в Беларуси событиях и остановился на следующем:



- Все политические проекты за 100 лет были придуманы пенсионерами и безработными, сидящими на бульваре Эркиндик. Все эти проекты воплотились в жизнь на площади Ала-Тоо. Мы отправляем в парламент молодежь во главе с Жанаром Акаевым. Если там мы окажемся в меньшинстве, то поддерживать будем с улицы. Весь Кыргызстан несколько раз был свидетелем того, какой силой обладают улицы. Уличную силу увидела и Украина. Силу улиц сейчас чувствует на себе и Лукашенко. Если власть не будет прислушиваться к народу, оппозиции, которая в меньшинстве, то партия "Ата Мекен" готова поднять улицы и руководить этим движением, - заявил главный социалист.



В своей речи Омурбек Текебаев рассказал о ситуации в странах бывшего СССР, отметив, что сложившаяся в Беларуси обстановка имеют значение для Кыргызстана, который взял направление на парламентскую форму правления.



Кстати, не только поэтому, а еще и потому, что РБ и КР являются партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и другим региональным организациям. Пока ведь совершенно непонятно, к чему приведут гражданские акции в Беларуси, кто в итоге встанет у руля этой страны, и как это повлияет на ОДКБ, ЕАЭС и другие межстрановые организации, созданные между государствами, возникшими на территории бывшего Союза.



Сегодня, несмотря на то, что на носу парламентские выборы, партии особо не спешат вкладываться в кампании - словно надеются, что можно будет проскочить во власть под шумок, особо не раскошеливаясь на агитацию, как это уже делали непонятные политические образования после двух революций. Так что, скорее всего, наших оппозиционеров вдохновит пример беларусов, и после выборов в Кыргызстане попытаются реализовать "антибатькинский" сценарий с поправкой на местные декорации и обстоятельства.



К слову, начать раскачивать ситуацию могут не только из-за результатов выборов. Претензии могут быть вызваны теми ошибками, которые допустила власть во время пандемии коронавирусной инфекции. Но эту карту будет разыграть не так просто, поскольку как и все другие государства, коронавирус застал Кыргызстан врасплох и промахи в госменеджменте допускались повсюду. Даже в тех странах, которые нам традиционно приводят в качестве образца демократии. Это кыргызстанцы прекрасно понимают.



"Ни одна партия не оберегла прежних президентов от ошибок, не спасла их"

Кроме того, как ни крути, но Сооронбай Жээнбеков – это отнюдь не Александр Лукашенко. "Вылепить" из нашего президента диктатора-самодура будет сложно: по крайней мере за время своего президентства не сделал ничего, что можно было бы расценивать как попытку узурпировать власть. Даже наоборот, в отличие от предшественников Жээнбеков сумел организовать парламентские выборы, на которые впервые не идут аналоги "Алга, Кыргызстан!" или "Ак Жола".



Помимо этого, надо отметить, что кыргызстанцы в последнее время стали намного более аполитичны. Отчасти это вызвано пассивностью тех же партий, которые вместо агитации ждут непонятно чего. Отчасти это объясняется тем, что простой народ сегодня большей частью озабочен мыслями о том, как пережить пандемию с минимальными душевными и финансовыми потерями. Ну и конечно, каждый в нашей стране знает, чем грозят революционные трансформации: ущербом для бизнеса, падением экономики и так далее.



Но, разумеется, вышесказанное не может гарантировать республику от поствыборной смуты или, не дай Бог, очередной революции. Дело в том, что мы - кыргызы - народ такой: и запрягаем быстро, и едем. Так что при определенных усилиях со стороны деструктивных сил начать протесты будет не так сложно. Только вот что они дадут простым людям?