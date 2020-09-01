Умер советский российский актер Борис Клюев ("граф Рошфор")

22:59 01.09.2020

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Борис Клюев умер на 77-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр. Актер долго болел, сообщила директор театра Тамара Михайлова. В мае 2018 года у Бориса Клюева был диагностирован рак легких. Время и место похорон пока неизвестны.



Борис Клюев известен по ролям графа Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", брата Шерлока Холмаса в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".



Кроме того, Борис Клюев сыграл агента ЦРУ Трианона в сериале "ТАСС уполномочен заявить". Наиболее известной его ролью за последнее время стала роль Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины" (2009–2019).