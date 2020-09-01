 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 01.09.2020
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Умер советский российский актер Борис Клюев ("граф Рошфор")
22:59 01.09.2020

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Борис Клюев умер на 77-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр. Актер долго болел, сообщила директор театра Тамара Михайлова. В мае 2018 года у Бориса Клюева был диагностирован рак легких. Время и место похорон пока неизвестны.

Борис Клюев известен по ролям графа Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера", брата Шерлока Холмаса в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Кроме того, Борис Клюев сыграл агента ЦРУ Трианона в сериале "ТАСС уполномочен заявить". Наиболее известной его ролью за последнее время стала роль Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины" (2009–2019).

Источник - kommersant.ru
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