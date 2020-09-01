Трамп снова победит? Полу-труп Байден растерял преимущество, - В.Малышев

23:07 01.09.2020 Все прогнозы и рейтинги, сулящие в США успех демократам, могут быть посрамлены



Владимир Малышев

01.09.2020



Трамп снова победит?

Казалось, уже все ясно. Совсем недавно разрыв между нынешним президентом Дональдом Трампом и его соперником, кандидатом от демократов Джо Байденом превышал 10%. Сокрушительная разница! Тем более, что Трамп потерял все свои прежние козыри: вместо успехов в экономике – грандиозный провал в условиях бушующей пандемии коронавируса, которую ему никак не удается обуздать. Вместо "великой Америки", которую он обещал на прошлых выборах, – погромы и уличные бунты, небывалые неутихающие расовые волнения. Вместо роста влияния США за рубежом – послушный прежде ЕС уже сам грозит теперь санкциями Вашингтону.



И вот сюрприз!



Первые августовские опросы, как пишет breitbart. com, показывают, что отрыв рейтинга Джо Байдена от Дональда Трампа за месяц сократился в три раза! Теперь он составляет всего лишь 4%. За бывшего вице-президента готовы проголосовать 50%, в то время как за действующего президента –46%. Причем в колеблющихся штатах (Флориде, Джорджии, Северной Каролине, Вирджинии, Пенсильвании, Огайо, Мичигане, Айове, Висконсине и Колорадо) картина еще лучше для Трампа: он лишь на 1% отстает от Байдена. В 2016 году отрыв Хиллари Клинтон от Трампа в финальных опросах был больше, чем нынешнее преимущество Байдена над Трампом.



И вот, как передает FOX News, профессор университета Стоуни-Брука Гельмут Норпот, который спрогнозировал победу Трампа в 2016 году, уже объявляет, что действующий президент одержит победу на грядущих выборах с вероятностью в 91%.



По мнению Норпота, Трамп получит 362 голоса на выборах. Такие выводы эксперт сделал, проанализировав результаты праймериз при помощи созданной им модели, которая учитывает статистические данные и ряд исторических факторов. Трамп, как он уверен, должен одержать победу в тех же штатах, что и в 2016-м, а заодно заручиться поддержкой большинства избирателей в Нью-Мексико, Неваде, Колорадо, Вермонте, Вирджинии, Миннесоте, Мэне и Нью-Гемпшире.



Прогнозировать победу Трампа на президентских выборах, полагает Норпот, позволяют его результаты на праймериз, в ходе которых он с легкостью обошел других претендентов от Республиканской партии. В то же время его главный оппонент Джо Байден столкнулся с рядом сложностей во время первичных выборов, в частности, с недостаточным желанием всех демократов консолидировать свои усилия для поддержки его кандидатуры.



"Трамп завораживает народ"



О возможной победе Дональда Трампа уже заговорили, пока неохотно и сквозь зубы, даже его самые яростные оппоненты из демократического лагеря. Так, например, известный режиссер Майкл Мур, автор наделавшего много шума агитационного фильма "Майкл Мур в Трампландии", который он снял в 2016 году, чтобы помешать его победе на прошлых выборах.



"Байден обращается к элите, Трамп завораживает народ", – признается Мур на страницах британской газеты Gardian, пытаясь объяснить влияние президента на массы.



"Еще одно большое преимущество Трампа перед Байденом, – полагает он, – заключается в диалектике, используемой во время митингов: определенно более бедная лексическая, но абсолютно более эффективная с точки зрения электорального преимущества. Трамп обращается к людям, их эмоциям, их надеждам и страхам: Байден, со своей стороны, обращается к элите, ища любой предлог для нападения на своего оппонента".



"Джеймс Вудс, – пишет на сайте CNN Крис Чиллиза, – является тем редким представителем Голливуда, который поддерживает Дональда Трампа. Он блестяще выразил в краткой форме то, что может помочь Трампу переизбраться на второй срок. Вудс написал в Твиттере следующее: "Дональд Трамп – грубый человек. Он тщеславный, бестактный и неотесанный. Но он любит Америку больше, чем любой другой президент на моей памяти"…



"Разумеется, это нельзя считать отличным комплиментом. Если кто-то называет вас "тщеславным, бестактным и неотесанным", разве это вам польстит? Но Вудс на 100% прав в том, как именно Трамп может снова одержать победу в ноябре", – считает автор CNN.



Вопреки всем прогнозам



Такого же мнения придерживаются и неподконтрольные американским демократам европейские СМИ. "Вопреки всем прогнозам Дональд Трамп может снова одержать победу на выборах, – пишет, например, главный редактор британской газеты Spectator Фредди Грей. – Его ненавидят, он провоцирует разногласия в обществе, по результатам опросов он отстает, но по какой-то причине внезапно оказалось, что он проводит более успешную предвыборную кампанию, нежели его оппонент".



Демократы надеются, что история с Black Lives Matter и тот факт, что Камала Харрис смешанного расового происхождения, позволят им набрать больше голосов афроамериканцев. Но Трамп сегодня пользуется большей популярностью среди белых американцев, чем четыре года назад, а белые в США составляют 60% населения.



Он также пользуется популярностью среди латиноамериканцев, которые составляют 18% населения страны.



Автор статьи в Spectator отказывается делать точные прогнозы по поводу исхода президентской гонки в США 2020 года. Но, по его мнению, не стоит удивляться, что американцам, не поддерживающим Трампа, придется согласиться с его победой. "Величайший трюк, который когда-либо исполнял Трамп, – это трюк, в ходе которого он снова заставил Америку выбрать его".



В сетях тоже говорят о возможной победе Трампа. "Трамп – орудие мести рабочего класса Америки", – считает популярный американский блогер Томас Грин. На страницах портала medium.com автор указывает, что Дональд Трамп победил в 2016 году именно потому, что к нему перешли голоса избирателей-демократов, так называемых синих воротничков. "Этот избиратель, – пишет он, – ездит на автобусе, встречая безответственных хамов, которые отказываются маскироваться. Его жена сидит дома и присматривает за детьми. Он работает от звонка до звонка, часто с неприятными коллегами и в неприятной атмосфере музыки, усиливающейся дешевыми, орущими динамиками. У него нет медицинской страховки или пенсии. Он живет в стрессе ежедневной неуверенности в будущем своей семьи".



Томас Грин утверждает, что Демократическая партия, за которую ранее голосовал этот человек, "рассталась со своей промышленной базой и женилась на своей любовнице из Кремниевой долины". У ее лидеров сегодня "нет охоты понимать", что происходит на "грязных заводах", их установка на сегодня такова: "Америка будет существовать за счет экологически чистой энергии, аутсорсинга, финансовых услуг, таинства электронной коммерции и высокотехнологичных устройств".



"Именно поэтому, – по его мнению, – "синие воротнички", которые выбрали Трампа однажды, попытаются сделать это снова. Он – орудие их мести тем, кто про них забыл… У Дональда большие шансы на победу", – делает вывод Грин.



Протест против либеральной элиты



Еще в 2016 году журнал American Thinker убедительно объяснил, почему американский народ выбрал тогда Трампа. Как он считает, простые американцы отреагировали на политику презирающих их демократов и либеральной элиты в лице Клинтон, которые с брезгливостью заявляли: "Но с какой же стати вы выбрали на роль своего героя именно Трампа? Неужели вы не видите, что он плохой человек? Почему же вы не выбрали хорошего? Или хотя бы кого-то поприличнее? Почему вы сделали такой глупый выбор, ограничив его человеком, который из-за своих недостатков может проиграть битву против Хиллари и подобных ей людей?".

И тут простой народ им и ответил: "В том-то все и дело. Нам нравится Трамп, потому что он плохой. Он лжец и лицемер. Он чудовищно эгоистичен. Он страшно невежественен во многих вопросах. Мы это знаем. Но нам все равно. Ведь именно его недостатки вызывают ярость у либералов. Трамп сводит их с ума. Ни один другой кандидат не вывел их из себя настолько, насколько это удается Трампу. Поэтому он – наш человек", – констатировал журнал. То же самое многие американцы говорят и сегодня. Таким образом, в ноябре весь мир может ожидать сюрприз.



Вопреки большинству прогнозов и рейтингов, вопреки яростной агитации против избрания Трампа, которую развернули против него американские либеральные СМИ, подконтрольные демократам, вопреки даже тому, что творится сегодня в США при ныне действующем президенте, именно он может быть переизбран на второй срок.



Однако, если подумать, ничего сверхъестественного все-таки не произойдет. Ведь и в 2016 году очень немногие полагали, что сможет победить Трамп. И это показывает, что ожидания и рейтинги формируют подконтрольные глобалистам СМИ, но на выборах верх реально одерживает все-таки тот, кто отражает и угадывает чаяния большинства избирателей. Впрочем, поживем – увидим, ноябрь не за горами. Источник - stoletie.ru

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