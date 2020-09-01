1788 год. Битва при Карансебеше. Как австрийцы воевали против турок. Самое глупое сражение в истории

00:10 02.09.2020

Самое глупое военное сражение в истории человечества



В данном посте речь пойдет о битва при ныне румынском городке Карансебеше во время австро-турецкой войны 1787 - 1791 годов.



Конфликт между Османской и Австрийской империями начался из-за того, что Россия отклонила турецкий ультиматум с требованием вывести войска из Крыма, признать Грузию владением турецкого государства и предоставить право на проверку всех торговых судов, идущих через Стамбул. В свою очередь, австрийский император Иосиф II предупредил своего турецкого коллегу о том, что в случае начала боевых действий со стороны Турции против России, Австрия будет вынуждена выполнить союзнический долг перед Санкт-Петербургом и также вступить в войну. Однако 27-й султан Османской империи Абдул-Хамид I не внял предупреждениям и объявил войну России в 1787 году, а уже в январе 1788 года Австрия объявила войну Турции.



Ввиду того, что австрийские войска были разбросаны по всей империи, оперативно собрать большие силы для активных действий на балканском фронте у них не было возможности. К тому же в войсках австрийской империи периодически случались эпидемии. Именно поэтому отвлечь турок от основного, Черноморского, фронта у австрияков не выходило. Тот год отметился лишь невероятным невероятным по своей глупости сражением при Карансебеше.



Что же там такого невероятного произошло?



Напомню, что уже в те времена пестрое австрийское воинство состояло не только из австрийцев, но и итальянцев из Ломбардии, чехов, сербов, хорватов, румын - в общем, проще перечислить кого там не было, чем было. Бродя по территории Румынии в поисках турецких войск, рота гусар перешла реку Тимиш. Вместо турок бравые кавалеристы встретили цыган, которые предложили первым выпить шнапса в обмен на звонкую монету. Следом за гусарами пришла рота пехоты, которая попросила своих конных коллег поделиться зеленым змием, но те, в свою очередь, отказали и, более того, начали сооружать баррикады из бочек из-под шнапса. Затем один из гусар непонятно зачем выстрелил в пехотинца, после чего началась схватка не на жизнь, а на смерть - пьяные гусары vs желавшие напиться пехотинцы.



Солдаты австрийской армии.



Во всей невероятной суматохе часть гусар и пехотинцев начали переправляться обратно на берег расположения своих войск и во время этого бегства кто-то из сербов - то ли по своей глупости, то ли из злого умысла - начал кричать "Турки! Турки!". Отступавшие дали деру, решив, что их действительно начали преследовать солдаты вражеской армии.



Дальше - больше. Пытавшиеся догнать своих товарищей солдаты на немецком прокричали "Стой! Стой", но тем, плохо знавшим немецкий язык, наоборот, показалось, что преследователи кричали им "Аллах! Аллах!" - клич, который сами прекрасно знаете, что означает.



В результате весь (!) лагерь австрийской армии охватила дьявольская паника, командир из одной артиллерийских частей отдал приказ стрелять по обезумевшей толпе. На беду австрияков под тяжестью их сапог еще рухнул мост через Тимишу, были утонувшие. Даже вышедшего из своей палатки Иосифа II толпа едва затоптала, но адъютанту императора повезло меньше - он погиб под копытами лошадей и солдат.



В общем, к утру от австрийской армии не осталось и следа - войска тупо разбежались восвояси. Правда, справедливости ради, число погибших в этой невероятной битве было не так уж и много - по разным оценкам, от 150 до 1 200 человек. Согласитесь, для стотысячной армии Иосиф II, можно сказать, отделался легким испугом.



Забавно еще и то, что битва при Карансебеше стала самой крупной победой для турок в ходе австро-турецкой войны. Турки потерпели поражения от объединенных австро-русских войск в современной Румынии в сражениях при Рымнике и под Фокшанами в ходе кампании 1789 года, в результате чего туркам стало совсем не до Балкан, и войска под командованием Эрнста фон Лаудона заняли Белград.



Фельдмаршал Эрнст фон Лаудон



В кампании 1790 года победы австрийцев продолжились да вот только скончался Иосиф II, и на венский трон взошел Леопольд II, который начал вести с турками сепаратные переговоры, подставив под удар русские войска. В итоге дело закончилось заключением в 1791 году Систовского мира. Поскольку Вена вынуждена была в тот момент обращать больше внимания на свои западные рубежи, их притязания по итогам австро-турецкой войны оказались более чем скромными - румынская крепость Орсово и два приграничных города в Хорватии.



Видимо, именно поэтому данный конфликт более запомнился курьезным побоищем при Карансебеше.