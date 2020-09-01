Вашингтон набирает рекрутов в азиатское НАТО. Вместо СССР главным врагом альянса станет Китай, - "НГ"

00:56 02.09.2020

Владимир Скосырев



Заместитель госсекретаря США Стивен Биган впервые обнародовал план, который давно вынашивала американская дипломатия. Как видно из его выступления на американо-индийском форуме, Индо-Тихоокеанский регион чувствует себя обездоленным по сравнению с Европой. Ведь там нет такого мощного блока, как НАТО. Этот пробел необходимо восполнить, создав группировку, куда войдут сначала США, Япония, Австралия и Индия, а впоследствии – Южная Корея, Новая Зеландия, Вьетнам. Но ведь Индия привержена политике неприсоединения. В Госдепе надеются, что к осени все сомнения, которые испытывает Дели, удастся развеять.



Цель Вашингтона – создать бастион против возможного вызова со стороны Китая. В будущее объединение войдут государства, которым свойственны общие ценности и интересы. Это привлечет, разъяснил Биган, многие страны не только Индо-Тихоокеанского региона, но и всего мира. Правда, путь к созданию новой структуры непрост. "Вспомните, даже НАТО в начале порождало сравнительно скромные ожидания, несколько стран выбрали нейтралитет, предпочтя его участию в НАТО", – подчеркнул дипломат.



Как видим, замысел грандиозный, он касается не только Азии, но и других континентов. Однако на первом этапе в антикитайскую коалицию войдут лишь члены так называемой оси четырех – США, Япония, Австралия и Индия. Но ведь Япония и Австралия уже давно связаны с США оборонными соглашениями. А Индия придерживалась раньше не просто нейтралитета, но принципа неприсоединения к военным блокам. На чем же основаны расчеты США, что им удастся побудить Дели изменить выверенный опытом многих десятилетий внешнеполитический курс?



Тут следует подчеркнуть, что Биган раскрыл план, который может привести к подвижкам в расстановке сил на планете, не где-нибудь, а на онлайн-форуме индийско-американского стратегического партнерства. И по его словам, нынешней осенью члены "четверки" собираются встретиться в Дели. Любопытно, что тут многоопытный американский дипломат позволил дать свое толкование намерений Индии. Оказывается, Индия желает пригласить Австралию участвовать вместе с ней, США и Японией в военно-морских маневрах Malabar в Бенгальском заливе. А эти совместные учения, в свою очередь, проложат путь к формированию военного блока.



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США и Индия регулярно проводят совместные

учения в Индийском океане.

Фото с сайта www.navy.milНо как Дели отреагировал на едва завуалированный призыв США к объединению усилий против Китая? В форуме участвовал министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар. Судя по отчету в South China Morning Post, Дели держит карты поближе к груди и не спешит их открывать. Индия стала более прагматичной, чем раньше, в вопросах, касающихся сближения с другими государствами. Соответственно у Дели и Вашингтона теперь больше возможности работать вместе в интересах мировой безопасности, указал министр. И на встрече в формате "2+2" глав МИДа и Минобороны США и Индии, намеченной на осень, будут обсуждаться намерения Китая, системы противовоздушной и противоракетной обороны, войны под водой и расширения "оси четырех". С другой стороны, подчеркнул Джайшанкар, важно, чтобы Индия и Китай нашли дорогу к взаимопониманию.

Так все же изменит Индия свою традиционную политику или нет? В беседе с "НГ" Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, сказал: "Джайшанкар против разрыва с Китаем, он за продолжение диалога. А Америка хочет воспользоваться тем, что из-за столкновений на границе с Китаем в Индии сильны антикитайские настроения. Это отражается в прессе. Некоторые обозреватели считают, что Россия слаба в экономическом плане, нечего смотреть на нее, надо кооперироваться с Америкой. В то же время ряд экспертов твердо говорят, что на США нечего рассчитывать. Америка раньше никогда не помогала Индии в трудный момент, она и в будущем не станет ее защищать от Китая. В любом случае ни в какое НАТО Индия вступать не будет. У нас понимают, что за создание нового блока ратуют прежде всего корпорации американского военно-промышленного комплекса. Они хотят бесконтрольного доступа к индийскому рынку вооружений".



Профессор МГИМО Сергей Лунев, комментируя для "НГ" планы Вашингтона, отметил, что США хотят подорвать внешнюю политику, которую Индия проводит со времени провозглашения независимости в 1947 году. Вступление в альянс означало бы, что резко снизятся связи с Россией. А ведь Россия для Индии – основной поставщик оружия. Да и другие члены предполагаемой коалиции – Япония, Австралия – вовсе не желают осложнять климат торговых отношений с КНР



1.09.20