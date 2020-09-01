Известная по Дому-2 российская Боня, вместе с "друзьями казахами", залезла в виилу Ротшильдов на французской Лазурке

07:56 02.09.2020

Виктория Боня побывала на вилле Ротшильдов по приглашению "невероятной семьи из Казахстана"



Российская телеведущая развлекательных программ, актриса и экс-участница "Дома-2" Виктория Боня побывала на роскошной вилле Ротшильдов на Лазурном берегу и призналась, что туда ее пригласили "друзья из Казахстана". Об этом модель написала на своей странице в Instagram, сообщает Tengrinews.kz.



"Какой красивый вечер. Сказочная вилла Ротшильдов, сегодня здесь вечер итальянской музыки", - написала светская львица под выложенными в профиле фотографиями.



На вопрос одной из пользовательниц, кто ее пригласил на виллу, Боня ответила: "Это мои новые друзья из Казахстана. Невероятная семья, мы сдружились совсем недавно".



Вилла Эфрусси-де-Ротшильд, о которой идет речь, построена на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра Лазурного берега баронессой Беатрисой Ротшильд в 1905-1912 годах. Поместье окружено садами общей площадью около четырех гектаров. В настоящее время вилла является музеем и открыта для посещения.



фоты тут -

https://tengrinews.kz/life/viktoriya-bonya-pobyivala-ville-rotshildov-priglasheniyu-412892/