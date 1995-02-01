|Экс-Каз-депутат Нурлан Дулатбеков - новый/старый ректор Карагандинского универа
08:13 02.09.2020
Нурлан Дулатбеков ушел из депутатов и стал ректором
Его назначили ректором Карагандинского государственного университета.
Фото : Пресс-служба Мажилиса2 сентября 2020, 10:19
Нурлан Дулатбеков освобожден от должности депутата. Его назначили ректором Карагандинского государственного университета, сообщает zakon.kz.
Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин поблагодарил его за проделанную работу и вручил грамоту.
Нурлан Дулатбеков родился 5 мая 1962 года в Карагандинской области
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова (1984);
· Научно-педагогическая стажировка в университетах Турции в составе группы молодых ученых Республики (1992);
· Научно-педагогическая стажировка в университетах Англии, Франции, Бельгии, Испании, Малайзии (1994-1997)
Научные звания, степени, деятельность:
· Аспирантура, обладатель стипендии для одаренных молодых ученых имени Ахмета Байтурсынова (1989-1992);
· Кандидат юридических наук. Тема диссертации: "Индивидуализация уголовного наказания за преступления против жизни" (03.1993);
· Доцент по отрасли наук "Правоведение" (02.1995);
· Доктор юридических наук. Тема диссертации: "Теория и практика назначение наказания" по специальности "Правоведение" (05.2003);
· Профессор по отрасли наук "Правоведение" ВАК Республики Казахстан (2004)
· Член-корреспондент Международной кадровой академии (Украина), член-корреспондент Академии социальных наук (Казахстан), Член-корреспондент Национальной Академии Наук Казахстана (07.2012)
· Академик Международной славянской академии образования им. Я.А. Коменского (Молдова), академик Академии педагогических наук Казахстана
Трудовой стаж:
· Преподаватель Карагандинского государственного университета (1986-1989);
· Старший преподаватель Карагандинского государственного университета (1993);
· Доцент, заведующий кафедрой юридического факультета Карагандинского государственного университета (1993-1996);
· Ректор Карагандинского университета "Болашак" (1996-05.06.2013);
· Ректор Карагандинского университета им. Е.А. Букетова (с 08.2020)