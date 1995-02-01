Экс-Каз-депутат Нурлан Дулатбеков - новый/старый ректор Карагандинского универа

08:13 02.09.2020

Нурлан Дулатбеков ушел из депутатов и стал ректором

Его назначили ректором Карагандинского государственного университета.



Фото : Пресс-служба Мажилиса2 сентября 2020, 10:19

Нурлан Дулатбеков освобожден от должности депутата. Его назначили ректором Карагандинского государственного университета, сообщает zakon.kz.



Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин поблагодарил его за проделанную работу и вручил грамоту.



Нурлан Дулатбеков родился 5 мая 1962 года в Карагандинской области



Образование, специальность (квалификация), лицензии:



· Карагандинский государственный университет им. академика Е.А. Букетова (1984);



· Научно-педагогическая стажировка в университетах Турции в составе группы молодых ученых Республики (1992);



· Научно-педагогическая стажировка в университетах Англии, Франции, Бельгии, Испании, Малайзии (1994-1997)



Научные звания, степени, деятельность:



· Аспирантура, обладатель стипендии для одаренных молодых ученых имени Ахмета Байтурсынова (1989-1992);



· Кандидат юридических наук. Тема диссертации: "Индивидуализация уголовного наказания за преступления против жизни" (03.1993);



· Доцент по отрасли наук "Правоведение" (02.1995);



· Доктор юридических наук. Тема диссертации: "Теория и практика назначение наказания" по специальности "Правоведение" (05.2003);



· Профессор по отрасли наук "Правоведение" ВАК Республики Казахстан (2004)



· Член-корреспондент Международной кадровой академии (Украина), член-корреспондент Академии социальных наук (Казахстан), Член-корреспондент Национальной Академии Наук Казахстана (07.2012)



· Академик Международной славянской академии образования им. Я.А. Коменского (Молдова), академик Академии педагогических наук Казахстана



Трудовой стаж:



· Преподаватель Карагандинского государственного университета (1986-1989);



· Старший преподаватель Карагандинского государственного университета (1993);



· Доцент, заведующий кафедрой юридического факультета Карагандинского государственного университета (1993-1996);



· Ректор Карагандинского университета "Болашак" (1996-05.06.2013);



· Ректор Карагандинского университета им. Е.А. Букетова (с 08.2020)