Рамзан Кадыров назначил 21-летнюю дочь Айшат 1-м замом Министра культуры Чечни

08:28 02.09.2020

Кадыров назначил свою дочь первым замминистра культуры Чечни

Кадыров сообщил, что назначил 21-летнюю дочь Айшат первым замминистра культуры Чечни. Последние годы она возглавляет модный дом Firdaws и в марте получила медаль за заслуги перед Чечней

Юлия Котова, 1 сентября 2020

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры республики, сообщил Кадыров в Telegram-канале. По его словам, инициатором назначения был министр культуры республики Хож-Бауди Дааев. "Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ", - сообщил глава Чечни.



"Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры", - написал он. Кадыров также напомнил, что его 21-летняя дочь последние годы возглавляла модный дом Firdaws и в марте была награждена медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" за вклад в развитие национальной культуры и искусства.



На момент публикации указ о назначении на сайте главы Чечни опубликован не был.



Айшат Кадырова - глава модного дома Firdaws, основанного супругой главы Чечни Медни Кадыровой. Модный дом выпускает закрытую одежду для женщин, используя элементы традиционных чеченских костюмов. Согласно данным "Спарк", сейчас Айшат Кадырова - единственная владелица компании. В конце февраля, незадолго до закрытия границ, Firdaws провел первый свой показ в Европе - во время Парижской недели моды (но не в рамках ее программы). До этого показы модного дома проходили только в Грозном, Москве и Дубае.



В июле Айшат Кадырова вместе с матерью и сестрой попала под санкции США, запрещающие им въезд в страну. Самому Кадырову въезд в США был запрещен еще в 2017 году.