08:37 02.09.2020 ШОС от ШОСу не легче. Члены Шанхайской организации сотрудничества выясняют отношения перед встречами в Москве



Индия и Китай начали новую фазу пограничного конфликта, обвинив друг друга в перемещении войск, нарушающем предыдущие договоренности. В связи с этим китайская газета The Global Times предупредила во вторник, что в случае вооруженного конфликта с Китаем индийские войска понесут более серьезные потери, чем в ходе войны 1962 года. Отношения Дели и Пекина становятся все более враждебными как раз накануне намеченных на начало сентября в Москве встреч глав оборонных и дипломатических ведомств стран ШОС, призванных укрепить региональное сотрудничество в сфере безопасности.



После краткой передышки ситуация на линии контроля между Индией и Китаем в Восточном Ладакхе накаляется снова. Минобороны Индии сообщило о новом столкновении с китайскими войсками, произошедшем в минувшие выходные в приграничной зоне, на южном берегу озера Пангонг-Цо, которое стало местом главных боев войны 1962 года.



Тяжелая судьба отношений Индии и Китая

"В ночь на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических встреч, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво в Восточном Ладакхе. Индийские войска пресекли эту активность,- говорится в заявлении оборонного ведомства республики.- Индийская армия привержена поддержанию мира и спокойствия посредством диалога, но также полна решимости защищать территориальную целостность страны". Во вторник официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава рассказал, что "31 августа, даже в то время, когда представители командования с обеих сторон вели переговоры о деэскалации ситуации, китайские войска вновь предприняли провокационные действия". "Благодаря своевременным оборонительным действиям индийская сторона смогла предотвратить попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво",- добавил он.



Новый инцидент произошел после нескольких раундов переговоров с участием дипломатов и военных двух стран, которым, казалось бы, удалось договориться об отводе из приграничной зоны войск, стягивавшихся в регион в ходе эскалации весны-лета этого года.

Между тем Минобороны Китая излагает свою версию происходящего, возлагая ответственность на индийскую сторону. "Китайская сторона выражает решительный протест. Мы требуем от индийской стороны немедленно вернуть войска, незаконно пересекшие линию контроля, контролировать свои войска на передовой, выполнять обещания и не допустить дальнейшей эскалации ситуации",- говорится в заявлении Министерства обороны КНР, также пообещавшего принять все необходимые меры для защиты суверенитета.



Как Дели бросил вызов Пекину

Примечательно, что вслед за жестким заявлением оборонного ведомства КНР китайская англоязычная газета The Global Times, нередко отражающая настроения китайского военного истеблишмента, выступила во вторник с редакционной статьей, в которой звучат неприкрытые угрозы в адрес Индии. "Если Индия хочет конкурировать, то она должна учитывать, что у Китая больше инструментов и возможностей, чем у нее. Если Индия захочет военного противостояния, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) неизбежно заставит индийскую армию понести гораздо более серьезные потери, чем это было в 1962 году",- предупреждает The Global Times. И добавляет: "НОАК имеет достаточно сил, чтобы защитить каждый дюйм страны. Пекин не будет провоцировать Индию, но и не позволит ей вторгнуться на территорию Китая".



В статье The Global Times впервые для ведущих китайских СМИ также высказывается мысль о том, что, рассчитывая захватить территорию КНР, Индия рискует "стать пешкой в американской стратегии сдерживания Китая".

Обращает на себя внимание то, что новое обострение отношений Индии и Китая происходит за считаные дни до начала в Москве большого дипломатического марафона стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Вслед за намеченной на 3–4 сентября встречей министров обороны стран ШОС, в которой примут участие главы оборонных ведомств Индии и Китая Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ, уже 10 сентября в российской столице соберутся министры иностранных дел государств-членов организации. Индийскую сторону на встрече будет представлять глава МИДа Субраманиям Джайшанкар, китайскую - его коллега Ван И.



Еще на прошлой неделе в Дели рассматривали возможность проведения личных встреч индийских и китайских министров в Москве на полях министерских встреч ШОС. Однако газета The Hindustan Times указывает на то, что, учитывая развитие ситуации на линии фактического контроля в Ладакхе, возможность таких встреч в ближайшие две недели в Москве становится маловероятной.



Индийские дипломатические источники "Ъ" также сообщают, что главы оборонных ведомств двух стран на этой неделе в Москве не встретятся тет-а-тет.

При этом Дели исключает возможную роль России в качестве посредника между Индией и Китаем. "Российская сторона была проинформирована индийской стороной о ситуации на границе, но обсуждения какого-либо посредничества не было",- сообщил источник The Hindustan Times, близкий к правительству Индии.



Китай показал, кто в море хозяин

"Предстоящие встречи ШОС, в ходе которых будут обсуждаться ключевые вопросы региональной безопасности, пройдут в момент тяжелого обострения отношений между ее крупными членами - Индией с одной стороны и Китаем и Пакистаном с другой. После кровавых столкновений в долине Галван в июне этого года Индия пересматривает подходы к сотрудничеству с Китаем. При этом на индо-китайской линии соприкосновения идут перемещение войск и военные учения. Подобные отношения между членами организации не могут не отразиться на ее работе",- заявил "Ъ" старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин.



По мнению эксперта, в этой ситуации "достижением для ШОС будет уже просто сохранение имеющихся форматов взаимодействия", учитывая, что втягивание в постоянную конфронтацию невыгодно ни для Индии, ни для Китая и рано или поздно они вернутся к сотрудничеству.



На данный момент важно удерживать ШОС на "системе поддержания жизни", чтобы вернуться к сотрудничеству позднее, когда для этого возникнут более благоприятные условия",- резюмирует эксперт.



"Очередные встречи ШОС все чаще омрачаются пограничными конфликтами между ее членами. Организация, изначально задуманная как площадка для разрешения региональных споров и борьбы с терроризмом, рискует превратиться в "объединение антагонистов". При этом ШОС старательно избегает обсуждения не только конфликтов между ядерными Китаем, Индией и Пакистаном, но и пограничных стычек Таджикистана и Киргизии, которые также не находят места в ее повестке",- продолжает директор проекта по азиатской безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин. "Все более заметный дисбаланс между людским и экономическим потенциалом организации и малой практической отдачей от ее работы, которую уже не могут скрыть торжественно подписываемые малозначащие документы и "семейные" фото президентов, не может не настораживать",- отмечает господин Козюлин.



По мнению эксперта, в этой непростой ситуации в интересах Москвы - "настроить в рамках ШОС тонкие переговорные механизмы", чтобы пограничные инциденты между ее членами не выливались в конфликты с потенциально катастрофическими последствиями.



Сергей Строкань Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599025020

