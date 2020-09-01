Багдат Мусин получил портфель Министра цифровизации Казахстана

08:53 02.09.2020

Акорда опубликовала указ Президента о назначении Багдата Мусина министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает Tengrinews.kz.



"Назначить Мусина Багдата Батырбековича Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан", - говорится в указе Главы государства.



Ранее кандидатуру Багдата Мусина на должность министра согласовали мажилисмены.



Он занимал пост первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, временно исполняющего обязанности министра.