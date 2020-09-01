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В Казахстане затаился самый известный российский маньяк
08:55 02.09.2020

Один из самых опасных маньяков России может затаиться в Казахстане

Недавно в паблике в соцсети "ВКонтакте", посвященном розыску одного из самых опасных преступников России, орского маньяка Валерия Андреева, появилась информация о том, что мужчина, которого много лет разыскивают российские полицейские, находится в психиатрической лечебнице в Актау. Об этом говорится в материале портала "ТоболИнфо", сообщает Tengrinews.kz.

В данном паблике пользователи выкладывают свежую информацию о предполагаемом местонахождении орского маньяка, некоторые рассказывают о своих встречах с ним. Его видели в Челябинске, Костанае, Красноярске, Караганде и других городах России и Казахстана. А теперь вот - в Актау.

"Затеряться в психбольнице - отличная тактика, чтобы не получить пожизненное заключение. Полиции бы стоило проверить тщательно эти места", - написал один из участников группы.

Валерий Андреев - серийный убийца и насильник, входит в десятку самых опасных преступников России. Родился 10 апреля 1957 года в Оренбургской области. Долгие годы жил с семьей в городе Орске, недалеко от границы с Казахстаном.

По данным следствия, маньяк орудовал на территории Южного Урала с 2006 по 2012 годы. За это время изнасиловал и убил более 100 женщин. Когда он попал в поле зрения полицейских, то тут же сбежал, предварительно позвонив супруге. Разыскивают Андреева уже восемь лет.

Мужчина работал дальнобойщиком, своих жертв подбирал по дороге. Одной из них могла стать Айжан Уркумбаева, которая пропала 28 июня 2010 года в возрасте 22 лет.

Айжан была выпускницей университета, в тот день она ехала из Орска к себе домой в село Будамша Новоорского района. До Новоорска она добралась на автобусе, а затем села в попутную машину. По дороге домой она созвонилась со своей сестрой и сообщила, что будет дома через 10 минут. С тех пор ее никто не видел. Фотографии Айжан и информация о ней размещены в поисковых пабликах соцсетей.

Андреев часто ездил по автодорогам Оренбург - Челябинск, Самара - Оренбург. Многие женщины пропали без вести как раз возле этих трасс. Жертвами маньяка могли стать жительницы населенных пунктов Восточного Оренбуржья - Орска, Тасбулака, Можаровки и других. Поскольку Андреев часто посещал такие города, как Оренбург, Самара, Челябинск, то разыскные мероприятия полицейские проводили и там.

В сентябре 2013 года полицейские обнаружили останки последней подтвержденной жертвы маньяка Андреева - молоденькой девушки Ольги Журавлевой. Она была найдена неподалеку от поселка Джанаталап - в лесополосе возле трассы Орск - Челябинск.

За содействие в поимке маньяка МВД России обещает вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Еще полмиллиона рублей готов заплатить губернатор Оренбургской области.

Источник - Tengrinews.kz
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