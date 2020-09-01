В России скрутили тадж-оппозиционера Шобуддина Бадалова ("Группа 24")

09:15 02.09.2020

"Группа 24" сообщила об аресте своего члена в России



Запрещенная в Таджикистане "Группа 24" сообщила об аресте своего сторонника в России: Шобуддин Бадалов был задержан 1 сентября в Нижнем Новгороде и увезен в неизвестном направлении.



По словам представителей "Группы 24", "несколько человек, представившихся сотрудниками 5-го отдела внутренних дел, увезли его с собой, и ныне местонахождение Бадалова неизвестно".



В своем заявлении "Группа 24" сообщила, что арест Шобуддина Бадалова связан с его политической деятельностью и в этом были задействованы таджикские власти.



Официальные структуры Таджикистана и России пока не прокомментировали задержание Бадалова, и неясно, с чем связан его арест.



Это второй случай ареста Шобуддина Бадалова, члена "Группы 24", в России. В июне этого года во время визита в Москву президента Эмомали Рахмона Шобуддин Бадалов и Рахматджон Мухаммад устроили пикет. Российские правоохранительные органы арестовали на 15 суток этих двух членов запрещенной в Таджикистане "Группы 24".



"Группа 24", основанная в 2012 году опальным бизнесменом Умарали Кувватовым, в 2014-м Верховным судом РТ была признана экстремистской и запрещенной. Десятки людей, обвиненных в поддержке этой группы, были арестованы и заключены в тюрьмы в Таджикистане, России и других постсоветских странах. Кувватов был убит в 2015 году в Стамбуле.