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В Туркменистане нарушителей масочного режима принудительно отправляют собирать хлопок
09:29 02.09.2020

Власти юго-восточного марыйского региона Туркменистана отправляют на сбор хлопка жителей, не соблюдающих масочный режим и не способных заплатить за это штраф. Граждан, отказывающихся от принудительных работ, власти обещают отправить в трудовые лагеря. Об этом сообщает Радио Азатлык (Туркменская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода).

От нарушителей требуют явиться в назначенное время в полицию для отправки на поле. Первую группу отправили на поле 30 августа.

Каждый задержанный должен собрать не меньше 20 килограммов хлопка в день (это примерно в два раза меньше нормы профессионального сборщика), отмечает корреспондент Азатлыка. Тем, кто не выполнил норму, нужно ехать на сборы на следующий день.

Штраф за отсутствие масок в публичных местах введен в республике в начале августа. Он составляет 60 манатов (17 долларов по официальному курсу). При этом требование объясняется "повышенным содержанием пыли в воздухе", официально Туркменистан остается последней страной-членом ООН, в которой нет и не было ни одного заболевшего коронавирусом нового типа.

Источник - rus.ozodi.org
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