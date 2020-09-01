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После 13 лет министерского бардака Токаев догадался упразднить должность ответсекретаря министерств
09:34 02.09.2020

Почему Токаев решил упразднить должность ответсекретаря.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил упразднить институт ответственных секретарей при министерствах. Политолог Ерлан Саиров объяснил, почему было принято такое решение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Новые штатные единицы появились в 2007 году в результате административной реформы, рассказывает политолог Ерлан Саиров. Тогда практически во всех министерствах и агентствах позиции ответственных секретарей заняли заместители министров либо другие руководящие работники этих же ведомств.

"Этот институт был введен, чтобы разграничить функции внутри министерств и ведомств. То есть министр должен был заниматься своими политическими вопросами и вопросами стратегического характера. А текущей хозяйственной деятельностью должен был заниматься ответсекретарь. Планировалось, что он будет отвечать за работу персонала, за развитие человеческих ресурсов", - говорит Ерлан Саиров.

Но на деле новая единица в системе стала мешать министрам, считает политолог.

"Дело в том, что министр назначался указом Президента, а ответственный секретарь - его распоряжением. То есть их назначало одно и то же лицо. Но на деле ответсекретари, пользуясь тем, что тоже назначаются Главой государства, монополизировали в том числе часть политических вопросов. И между министром и ответсекретарем всегда возникала конфликтная ситуация".

В последние годы общественно-политическая ситуация усложняется, делится эксперт. И особенно в эпоху пандемии от министерств требуются быстрые реакции. Поэтому и было решено отказаться от института ответсекретарей, считает Ерлан Саиров.

"Естественно, двоевластие в министерстве усложняло процесс принятия решений и ухудшало их качество. Мы же живем сейчас в эпоху быстрых изменений. И министерства должны быстро реагировать на различные общественно-политические, социальные и другие ситуации. Сейчас эффективность каждого министерства оценивается быстротой реакции.

А внутри министерств бюрократия была создана. Поэтому и решили, что все вопросы, организационные и политические, должны быть сконцентрированы на одном человеке - на министре. Думаю, что это оптимальное решение", - говорит политолог.

Что же касается действующих ответственных секретарей министерств, то политолог считает: вопрос об увольнении нужно решать с каждым индивидуально.

"Это все же зависит от эффективности ответсекретаря. Есть люди, которые профессионально занимаются этим видом деятельности и имеют определенную квалификацию. Таких людей нельзя терять. Я думаю, будет дифференцированное трудоустройство", - считает эксперт.

Согласно президентскому указу ответсекретарь обладает особым статусом, назначается и освобождается главой государства по согласованию с премьер-министром.

Источник - Tengrinews.kz
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