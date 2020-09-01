Курдистан – это уже не Ирак? - А.Веселов

10:03 02.09.2020 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 01.09.2020 |



Ирак для США – разменная монета, поэтому будущего у Ирака нет



Визит премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кязыми в Вашингтон явился для самого Ирака главным внешнеполитическим событием августа. Накануне вылета делегации в США в Багдаде побывал командующий силами "Кудс" КСИР бригадный генерал Исмаил Каани. Он встретился с главой иракского правительства и передал ему специальное послание иранского руководства. Документ конфиденциальный, его содержание не раскрывалось.



Переговоры состоялись 19-20 августа и были анонсированы как "второй раунд стратегического диалога с целью перестроить и реформировать" отношения между двумя странами. В июне в совместном заявлении по итогам "первого раунда" говорилось о том, что Вашингтон в ближайшие месяцы продолжит сокращать свое военное присутствие и будет обсуждать с Багдадом статус оставшихся там американских военнослужащих. Тему действительно затронули, по этому поводу Госдеп даже выпустил специальное заявление: "Стороны обсудили пути, с помощью которых Соединенные Штаты могли бы наилучшим образом продолжить оказывать долгосрочную поддержку силам безопасности Ирака".



Главным достижением явилась договоренность "о создании специальной группы для обсуждения механизмов и сроков передислокации сил международной коалиции за пределы Ирака". Ранее президент Трамп заявлял, что американские войска "в основном вышли из Ирака", затем он отметил, что они покинут эту страну в течение трех лет. 20 августа Д. Трамп сказал Мустафе аль-Кязыми, что Соединенные Штаты "ждут с нетерпением того дня, когда им не придется держать свои войска в Ираке". Поскольку запрещенная в России группировка ИГ* в Ираке уже официально полностью разгромлена (и не раз), обоснованием военного присутствия является угроза, исходящая, по мнению Вашингтона, из Ирана. А потому американские войска останутся там, "пока задача не будет выполнена", как заявил по итогам переговоров высокопоставленный сотрудник Госдепа Дэвид Колли.



23 августа состоялась официальная церемония завершения иностранного военного присутствия на крупной военной базе Таджи севернее Багдада. Иракская сторона представила это как свой выдающийся успех, старательно не упоминая тот факт, что большинство из 2000 военнослужащих (в основном американцы, плюс небольшое количество военных из Австралии и Новой Зеландии) были передислоцированы на базу в Эрбиле. Таким ходом командование коалиции решило сразу две задачи: повышена безопасность личного состава (Пентагон давно тяготился ракетными обстрелами этой базы и подрывами логистических конвоев) и дан откровенный намек – Курдистан уже вроде и не совсем Ирак.



Кстати, показательна позиция властей курдской автономии. Они настояли на участии своих представителей в переговорах, но направили в США чиновников, занимающих второстепенные должности (глава администрации президента Иракского Курдистана, секретарь совета министров и представитель Регионального правительства Курдистана в Вашингтоне). Курды держались в Вашингтоне подчеркнуто особняком и провели переговоры не только с американской стороной, но и с главой правительства Ирака М. аль-Кязыми, в ходе которых обсуждали отношения Эрбиля и Багдада. 21 августа стало известно о договоренности федеральных властей и регионального правительства, которой предусматривается создание четырех совместных координационных центров между иракской армией и пешмерга в спорных районах трех провинций – Нейнава, Дияла и Киркук.



Госсекретарь Майк Помпео 19 августа призвал федеральное правительство Ирака "срочно выделить бюджет для Регионального правительства Курдистана". Одновременно США объявили о выделении почти 204 млн долл. дополнительной гуманитарной помощи беженцам и перемещенным лицам. Поскольку большинство лагерей беженцев расположены в автономии, эти деньги являются, по сути, целевыми средствами, распоряжаться которыми будет Эрбиль. В итоге курды остались в целом довольны. А что получил Багдад?



Помимо воссоздания американо-иракского Объединенного координационного комитета по энергетике (Energy Joint Coordinating Committee, Energy, JCC), были подписаны семь контрактов на общую сумму 8 млрд долл. Сумма внушительная, но только если не вдаваться в детали. Соглашения подписали пять крупных американских нефтегазовых компаний, и это сразу меняет масштаб. Еще более существенным является содержание договоренностей, которые по сути являются меморандумами о взаимопонимании и протоколами о намерениях.



Так, Chevron подписала с Министерством нефти Ирака рамочное соглашение о начале эксклюзивных переговоров по заключению контракта на разведку, разработку и добычу нефти в провинции Зи-Кар. По данным The Wall Street Journal, договоренность будет носить ограниченный характер, а инвестиции не превысят нескольких сотен миллионов долларов. Для такого нефтяного гиганта, как Chevron, это очень скромно. Корпорация Honeywell договорились о разработке газа на месторождении ар-Ратави, за счет освоения которого в дальнейшем планируется обеспечить внутренний спрос на газ. Baker Hughes достигли соглашения о дальнейшем сотрудничестве в области использования факельного газа для производства электроэнергии, а также предоставления нефтесервисных услуг и поставках оборудования. Stellar Energy и Минэнерго Ирака подписали соглашение на предварительное проектирование внедрения технологии охлаждения воздуха на входе турбины, а General Electric подписала с тем же Минэнерго сразу три соглашения о развитии электроэнергетики в Ираке, включая реализацию существующей программы техобслуживания, поставку дополнительных парогазовых установок на электростанции в городах Насерийя и Самава, а также развитие систем распределения.



Основное внимание направлено на сектор энергоснабжения – именно проблемы с обеспечением электроэнергией являются одной из главных причин массовых протестов иракцев. Чтобы понять размер бедствия, достаточно сказать, что в 2000 году потребление электроэнергии на душу населения в Ираке составляло 1,7 тысячи киловатт-часов в год, а спустя 20 лет не достигает и половины от этого уровня. Потребность страны в электроэнергии составляет 21 гигаватт, а собственная генерация – менее 12 гигаватт. Дефицит частично покрывается за счет импорта, главным образом из Ирана: недавно был заключен новый контракт на поставки электроэнергии до конца 2021 г. Кроме того, Ирак закупает в ИРИ природный газ, бензин и дизельное топливо, уже не говоря о продуктах питания и продукции машиностроения.



Поскольку Иран находится под санкциями США, в Вашингтоне решили в очередной раз надавить на Багдад. Глава Минэнерго Д. Бруйетт "обратил внимание иракской стороны на необходимость скорейшего обеспечения энергетической независимости от Ирана". Министр также отметил важность ирако-американского энергетического партнерства и большую роль частных инвестиций. Касаясь подписанных соглашений, он резюмировал: "Эти сделки являются ключом к энергетическому будущему Ирака". Это означает, что будущего у Ирака нет.



Энергосистема Ирака, одна из самых развитых и передовых на Ближнем Востоке в 1970-1990-х годах, была уничтожена в ходе войны 2003 года, и главную роль в этом сыграли американцы. С тех пор на решение проблем с энергоснабжением из бюджета Ирака было выделено более 60 млрд долларов, но судьба их неясна, а особых улучшений не наступило. При этом США всемерно препятствовали возвращению жителей к нормальной жизни, и проблема обеспечения электроэнергией – тому яркий пример.



Многие объекты энергетики были построены в Ираке еще при содействии СССР, и, естественно, что именно к Москве новые иракские власти обратились за помощью в их восстановлении. Работам, однако, стали препятствовать США и крайне жестко – вплоть до санкций и блокирования счетов. В результате крупные проекты до сих пор остаются нереализованными, как, к примеру, ТЭЦ "Харта" близ Басры – компания "Технопромэкспорт" должна была запустить два энергоблока еще в 2013 году, но из-за действий Вашингтона этого не произошло до сих пор, все трансакции заблокированы.



В 2017 году у правительства Ирака появился реальный шанс кардинально решить проблему: по результатам тендера был заключен контракт с немецкой корпорацией Siemens AG. За 15 млрд долл. Siemens обязалась в течение следующих четырех лет построить или повторно ввести в строй (с попутной модернизацией) объекты генерации суммарной мощностью 11 гигаватт, то есть полностью, даже с небольшим запасом обеспечить потребности страны. Немцы уже приступили к подготовке работ, но тут случилось невероятное.



США направили официальную ноту тогдашнему премьеру Ирака Хейдару аль-Абади с требованием разорвать контракт. Пресс-секретарь СНБ Гарретт Маркес (Garrett Marquis) заявил, что на сделку с немецким концерном иракцев подтолкнула не логика и законы рынка, а козни соседской разведки (!). Наконец, по данным СМИ, расторгнуть сделку вынудил Багдад лично Трамп. Взамен иракские власти получили "деликатные намеки" о предстоящем подписании меморандума о взаимопонимании с главным конкурентом Siemens - компанией General Electric; в октябре 2018 года правительство Ирака подписало некие контракты, но до их реализации дело не дошло.



С тех пор в Ираке сменился глава кабинета, поменялся и состав правительства. Неизменными остаются проблемы с обеспечением населения электричеством и другими базовыми жизненными нуждами. В Багдаде не способны отстаивать государственные интересы, а "компетенции" некоторых руководителей вызывают не просто критику – характеристики, которые широко дают им в иракском сегменте Интернета, выходят далеко за рамки нормативной лексики.



Вернувшись из Вашингтона, министр нефти Ихсан Абдель Джаббар положительно оценил итоги визита и объявил, что к 2025 году Ирак сможет увеличить добычу нефти до 7 млн барр./сутки и полностью откажется от импорта природного газа. Подобная маниловщина – не исключение, но гораздо больший резонанс вызвали заявления министра энергетики. Маджид Хантуш потребовал выделить его ведомству 1,2 млрд долларов для технического обслуживания и поддержания снабжения на нынешнем уровне. Затем "главный электрик" объявил, что Багдад обеспечен электроэнергией гораздо лучше, чем Эрбиль.



В связи с этим министр энергетики Регионального правительства Курдистана Камаль Мохаммад отметил, что с конца июля автономия поставляет иракскому правительству 500 мегаватт электроэнергии без обременения энергоснабжения региона. На специально созванной пресс-конференции глава ведомства завершил свою речь язвительной фразой: "Это большая честь [для региона Курдистан], что он может поставлять электроэнергию в Ирак, который является государством с 1920 года".



В официальных СМИ визит назвали "чрезвычайно успешным" и даже намекнули, что есть некие договоренности, о которых еще не время говорить. Впрочем, в это мало кто поверил, поскольку премьер М. аль-Кязыми отклонил предложенный Высшей независимой избирательной комиссией бюджет предстоящих внеочередных выборов. Глава правительства попросил сократить расходы на эти цели с затребованной суммы (примерно 300 млн долл.) до уровня ниже 100 миллионов, мотивируя это острым финансовым кризисом и нехваткой средств.



Тем временем на Юге продолжаются антиправительственные протесты. Люди требуют рабочих мест, безопасности и качественных государственных услуг. Участились вооруженные нападения. 19 августа в Басре были убиты два активиста, в том числе доктор Рихам Якуб – организатор женских маршей протеста против иранского вмешательства в дела Ирака.



Доктор Рихам Якуб была застрелена 19 августа в центре Басры



Доктор Рихам Якуб была застрелена 19 августа в центре Басры



Ее гибель вызвала новую вспышку массовых акций, а на следующий день в город прибыл глава МВД генерал-полковник Осман аль-Ганеми. Однако демонстранты не верят обещаниям властей, и 21 августа в городе произошли новые массовые акции протеста. Были отмечены столкновения с силами правопорядка; группы агрессивной молодежи пытались пойти на штурм здания Совета провинции и успели поджечь внешние ворота.



Неспокойно и в соседней провинции Зи-Кар. Чудом избежал гибели один из организаторов общественных акций Мохсен аз-Зейди – у его дома в г. Насирии сработало мощное СВУ. 21 августа в том же городе на палаточный лагерь протестующих напали неизвестные, пострадали по меньшей мере 11 человек. В ответ на следующий день разгневанные активисты атаковали местные штаб-квартиры нескольких шиитских политических партий и движений. По сообщениям СМИ, с помощью бульдозеров они снесли офисы партии "Даава" (Исламский призыв) и движения "Бадр".



ООН, как водится, не осталась в стороне. Одно из основных подразделений организации (UNDP) намерено поддержать социально-экономический рост провинции Зи-Кар посредством развития экотуризма и сохранения культурного наследия, а также продвигать эти места как туристическое направление с созданием инфраструктуры на археологических раскопках. Это должно создать новые рабочие места для местных жителей с участием молодежи и женщин. Финансировать проект планируется за счет Евросоюза. Источник - Фонд стратегической культуры

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