|Бывший главпиарщик Кремля Сурок стал стихоплетом: "Я снова один / мне дали свободу / зачем кокаин?"
13:08 02.09.2020
Уволенный из Кремля Сурков опубликовал стих о свободе и кокаине
"Так выглядит рай: пустыня свобода..."
Бывший замглавы президентской администрации, экс-помощник главы государства Владислав Сурков вновь печатается.
"Так выглядит рай: пустыня свобода..."
В "Русском пионере" вышел его новый стих, в который "может поместиться чуть не вся жизнь человека" - гласит редакционная аннотация, предваряющая публикацию.
"Я снова один / мне дали свободу / зачем кокаин? / ведь есть этот воздух, - размышляет Сурков. - бери и вдыхай / и все - жди прихода / так выглядит рай: пустыня свобода..."
Далее автор призывает наслаждаться этими самыми воздухом и свободой, вдыхать "все ночи, все дни, все земли, все звезды", а также "весь этот май всей бездной души".
Завершается произведение философски: "И не выдыхай / и все - не дыши".
Сурков занимал пост в администрации президента до 2013 года, в начале 2020-го он был уволен с поста помощника президента. Как сообщалось, по собственному желанию. Нынешнее место работы бывшего чиновника неизвестно.