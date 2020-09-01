Бывший главпиарщик Кремля Сурок стал стихоплетом: "Я снова один / мне дали свободу / зачем кокаин?"

13:08 02.09.2020

Уволенный из Кремля Сурков опубликовал стих о свободе и кокаине

"Так выглядит рай: пустыня свобода..."



Бывший замглавы президентской администрации, экс-помощник главы государства Владислав Сурков вновь печатается.



"Так выглядит рай: пустыня свобода..."



В "Русском пионере" вышел его новый стих, в который "может поместиться чуть не вся жизнь человека" - гласит редакционная аннотация, предваряющая публикацию.



"Я снова один / мне дали свободу / зачем кокаин? / ведь есть этот воздух, - размышляет Сурков. - бери и вдыхай / и все - жди прихода / так выглядит рай: пустыня свобода..."



Далее автор призывает наслаждаться этими самыми воздухом и свободой, вдыхать "все ночи, все дни, все земли, все звезды", а также "весь этот май всей бездной души".



Завершается произведение философски: "И не выдыхай / и все - не дыши".



Сурков занимал пост в администрации президента до 2013 года, в начале 2020-го он был уволен с поста помощника президента. Как сообщалось, по собственному желанию. Нынешнее место работы бывшего чиновника неизвестно.