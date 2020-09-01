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Бывший главпиарщик Кремля Сурок стал стихоплетом: "Я снова один / мне дали свободу / зачем кокаин?"
13:08 02.09.2020

Уволенный из Кремля Сурков опубликовал стих о свободе и кокаине
"Так выглядит рай: пустыня свобода..."

Бывший замглавы президентской администрации, экс-помощник главы государства Владислав Сурков вновь печатается.

"Так выглядит рай: пустыня свобода..."

В "Русском пионере" вышел его новый стих, в который "может поместиться чуть не вся жизнь человека" - гласит редакционная аннотация, предваряющая публикацию.

"Я снова один / мне дали свободу / зачем кокаин? / ведь есть этот воздух, - размышляет Сурков. - бери и вдыхай / и все - жди прихода / так выглядит рай: пустыня свобода..."

Далее автор призывает наслаждаться этими самыми воздухом и свободой, вдыхать "все ночи, все дни, все земли, все звезды", а также "весь этот май всей бездной души".

Завершается произведение философски: "И не выдыхай / и все - не дыши".

Сурков занимал пост в администрации президента до 2013 года, в начале 2020-го он был уволен с поста помощника президента. Как сообщалось, по собственному желанию. Нынешнее место работы бывшего чиновника неизвестно.

Источник - mk.ru
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