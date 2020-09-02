Умер "товарищ Дуч" (Канг Кек Иеу). Он очень любил жарить контрреволюционеров

13:33 02.09.2020

Умер палач Пол Пота, садист "товарищ Дуч"

Главу жуткой тюрьмы случайно опознал британский фотограф



Один из лидеров "красных кхмеров" Канг Кек Иеу (более известный как "товарищ Дуч"), руководивший пытками и убийствами тысяч камбоджийцев в печально известной тюрьме Туольсленг, скончался в среду в возрасте 77 лет.



Полпотовский палач умер в Больнице кхмерско-советской дружбы в Пномпене. "Товарищ Дуч" стал первым высокопоставленным деятелем "красных кхмеров", который предстал перед судом за свою роль в режиме, обвиняемом как минимум в 1,7 миллиона смертей в Камбодже в 1975-1979 гг.



В 2010 году трибунал ООН признал его виновным в массовых убийствах, пытках и преступлениях против человечности в тюрьме "Туольсленг", бывшей средней школе в Пномпене, которая теперь служит музеем и трогательным памятником погибшим во времена "Демократической Кампучии" (так именовалась Камбоджа во времена правления Пол Пота). В тюрьме фотографировали новых заключенных, и сотни этих фотографий теперь украшают стены музея.



"Товарищ Дуч" был приговорен к пожизненному заключению после того, как была отклонена его апелляция о том, что он был всего лишь младшим должностным лицом, выполнявшим приказы.



Его смерть служит "напоминанием о том, что правосудие - это долгий и трудный процесс", – комментирует информационному агентству AFP Юк Чханг, директор Центра документации Камбоджи, проводящего исследования истории режима красных кхмеров. – Возможно, это принесет какое-то удовлетворение живым, а погибшие теперь могут покоиться с миром".



В тюрьме "Туольсленг" (кодовое название объекта "S-21") арестованные подвергались пыткам со стороны охранников из числа красных кхмеров, многие из которых были подростками. "Товарищ Дуч" считал их "чистым листом бумаги", который легко подвергать идеологической обработке.



Охранники добивались от арестованных признаний в несуществующих преступлениях (например, в шпионаже на ЦРУ, КГБ или Вьетнам) и получали инструкции "разнести в клочья" предателей и контрреволюционеров.



Заключенных регулярно избивали и пытали электрическим током, обжигали горячими металлическими инструментами и подвешивали. Некоторых узников резали ножами или душили полиэтиленовыми пакетами. Другие методы для получения признательных показаний включали выдергивание ногтей, поливание ран спиртом, удерживание головы заключенных под водой. Над некоторыми заключенными проводились медицинские эксперименты. Физические пытки сочетались с лишением сна и умышленным унижением узников.



Бывший учитель математики "товарищ Дуч" тщательно подошел к организацию тюрьмы, переделанной из школы. Он собрал огромный архив фотографий, признаний и других документов, с помощью которых прокуратура могла проследить мучительные последние месяцы жизни тысяч заключенных.



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"Преступления, совершенные обвиняемыми в S-21, редко встречаются в современной истории с точки зрения их варварства, масштабов, продолжительности, преднамеренности и бессердечия", – заявил суду международный сообвинитель Билл Смит.



"Я хотел бы признать свою юридическую ответственность за все преступления, которые произошли на S-21, особенно за пытки и казни людей", – заявлял суду в марте 2009 года раскаявшийся и даже принявший христианство "товарищ Дуч".



Он присоединился к маоистскому коммунистическому движению, возглавляемому Пол Потом в 1967 году, вступив в Коммунистическую партию Кампучии. А когда красные кхмеры захватили власть в стране в 1975 году, он стал руководителем тюрьмы "Туольсленг".