В Южной Осетии бурно требуют ухода президента Бибилова. Правительство уже в отставке

13:38 02.09.2020

В Южной Осетии повторился белорусский сценарий

К республиканской забастовке готов подключиться и местный парламент



Парламент Южной Осетии может прекратить работу, если власти не накажут всех виновных в гибели Инала Джабиева, невзирая на их должности и родственные связи. Об этом нам заявил депутат парламента, председатель оппозиционной партии "Ныхас" Давид Cанакоев. Если это произойдет, то политический кризис в Южной Осетии вступит в новую фазу. Правительство уже отправлено в отставку. Остается президент, но именно его ухода с поста требуют возмущенные жители республики.



К республиканской забастовке готов подключиться и местный парламент



31 августа в Южной Осетии похоронили 30-летнего Инала Джабиева, скончавшегося в больнице в результате пыток в СИЗО. После похорон люди собрались на сход в центре Цхинвала, потребовав привлечения к ответственности всех виновных и отставки президента Анатолия Бибилова. Очевидцы утверждают, что количество собравшихся достигало двух тысяч человек. В тот же день Генпрокуратура Южной Осетии назвала имена семерых подозреваемых в причастности к смерти Джабиева сотрудников криминальной милиции МВД Южной Осетии. Они помещены под стражу.



Удовлетворена ли этим оппозиция и возмущенный народ? Об этом "МК" спросил у политика и правозащитника Давида Санакоева.



- Конечно, мы удовлетворены тем, что этих людей привлекли к ответственности. – говорит Санакоев. – Но мы думаем, что список виновных намного шире. Люди видят, что задержаны не все фигуранты. Некоторые причастные к этой трагедии люди пока избегают ответственности из-за близости к главе МВД. Мы опасаемся, что расследование будет необъективным, и "крайними" постараются сделать рядовых исполнителей.



- На чем основаны эти опасения?



- Например, были заявления, что парень погиб из-за оторвавшегося тромба. Но наш патологоанатом сообщила, что никакого тромба не было и необходимо провести гистологическое исследование. Это исследование хотели сначала проводить в Ростове. Но потом все же добились, что его будут проводить в республике. У нас есть для этого все необходимое оборудование.



Мы также считаем, что причастные к смерти Джабиева должны привлекаться по другим статьям (сейчас факту смерти Джабиева возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий" – М.П.).



- Какую позицию по этому вопросу занимает парламент?



- Сейчас депутаты готовят заявление о приостановке деятельности парламента до тех пор, пока президент не выполнит требования народа, которые были озвучены вчера на сходе. Это отставка генерального прокурора и привлечение к ответственности всех виновных, начиная от генпрокурора и министра МВД и заканчивая исполнителями.



- Многие ли депутаты вас поддержат?



- Я думаю, большая часть депутатов присоединится к нашим требованиям.



Правительство Южной Осетии отправлено в отставку из-за протестов



- То есть у вас хватит голосов, чтобы заблокировать деятельность парламента?



- Безусловно. Мы приняли тяжелое решение, но то, что произошло, выходит за все рамки. Мы и до этой трагедии несколько раз поднимали вопрос о том, что происходит в нашей правоохранительной системе. В конце прошлого года заключенные в тюрьме и ИВС также подверглись избиению. Мы тогда ставили вопрос о недоверии министру МВД и министру юстиции. Но президент и партия власти их защитили. В начале этого года заключенные массово вскрыли себе вены, мы также поднимали этот вопрос. Так что это не первый случай.



- Какая сейчас обстановка в республике?



- Это преступление, которое совершили представители правоохранительных органов, всколыхнуло всю республику. На площадь вчера вышло около двух тысяч человек. Причем вышли не все, так как милиция накануне объезжала школы и учреждения и угрожала увольнением тем, кто примет участие в митинге. Наша жизнь фактически разделилась на "до" и "после". Люди плакали и говорили, что боятся за жизнь своих детей.



- Выдвигается ли требование отставки президента?



- Безусловно, народ выдвигает такое требование. Вчера на митинге только это и звучало. Причем этого требуют даже те, кто ранее за него голосовал и агитировал.



- А вы поддерживаете это требование?



- Да.