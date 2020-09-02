В Узбекистане почтили память Ислама Каримова

13:51 02.09.2020

Память первого президента Узбекистана Ислама Каримова почтили на церемониях в Ташкенте, Самарканде и Карши. Президент Шавкат Мирзиеев, а также представители парламента и правительства возложили цветы к подножию памятника в столице.







Президент Шавкат Мирзиеев возложил венок к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и почтил его память, сообщила пресс-служба главы государства. Напомним, 2 сентября в Узбекистане установлено Днем памяти первого президента.



В Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова прочитаны суры из Корана.



Представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Администрации президента, Кабинета Министров, министерств и ведомств также возложили цветы к монументу.



Церемонии возложения состоялись также у памятников Исламу Каримову в Самарканде и Карши.