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В Узбекистане почтили память Ислама Каримова
13:51 02.09.2020

Память первого президента Узбекистана Ислама Каримова почтили на церемониях в Ташкенте, Самарканде и Карши. Президент Шавкат Мирзиеев, а также представители парламента и правительства возложили цветы к подножию памятника в столице.



Президент Шавкат Мирзиеев возложил венок к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и почтил его память, сообщила пресс-служба главы государства. Напомним, 2 сентября в Узбекистане установлено Днем памяти первого президента.

В Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова прочитаны суры из Корана.

Представители Сената и Законодательной палаты Олий Мажлиса, Администрации президента, Кабинета Министров, министерств и ведомств также возложили цветы к монументу.

Церемонии возложения состоялись также у памятников Исламу Каримову в Самарканде и Карши.

Источник - Gazeta.uz
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