Под колпаком COVID-19: Очнись, Америка! Тебя обдурили! - Билл Сарди

13:53 02.09.2020 Под колпаком COVID-19: Очнись, Америка! Тебя обдурили!

О чем говорят реальные цифры пандемии и почему стало нереально избавиться от общего страха



Билл Сарди



Примерно на середине экранной страницы Центра статистики здравоохранения, обновленной 26 августа 2020 года, посвященной предварительному подсчету смертей от коронавирусной болезни 2019 (COVID-19) (The Center for Health Statistics August 26, 2020 update on provisional death counts for Coronavirus Disease 2019) говорится следующее: "Для 6% смертей COVID-19 был единственной упомянутой причиной".



Ой! Вы имеете в виду, что в Америке нет пандемии? В среднем в Соединенных Штатах ежедневно по разным причинам умирают около 8000 человек в день. За первые 8 месяцев 2020 года исключительно из-за коронавирусной инфекции COVID-19 было только примерно 1200 дополнительных смертей в месяц или 40 дополнительных смертей в день. Причем 80% из них были среди американцев в возрасте 65 лет и старше. Экстраполируя, (можно утверждать, что - С.Д.) в день было только примерно 8 дополнительных случаев смерти от COVID-19 среди взрослых людей трудоспособного возраста и детей школьного возраста.



Перевод: из 161 392 совокупных случаев смертей, СВЯЗАННЫХ с COVID-19 и зарегистрированных по состоянию на 22 августа 2020 г. (80% приходится на американцев в возрасте 75 лет и старше). И только 6%, или примерно 9683, совокупных случаев смертей были классифицированы исключительно как смерти от COVID-19. Среди умерших только от COVID-19 примерно 60% были в возрасте 75 лет и старше. А если учесть тех, кто был в возрасте от 65 до 75 лет, то доля пожилых среди умерших от COVID-19 возрастет до 80%. Таким образом, среди взрослых трудоспособного возраста и детей школьного возраста было всего около 2000 смертей от COVID.



Беспредел



Блокировки, карантин, социальное дистанцирование и лицевые маски были излишеством, непрерывно уносящим жизни людей, поскольку предприятия банкротились, а будущее молодых американцев уничтожалось.



Американцы старше 75 лет с сопутствующими заболеваниями - такими как, диабет, гипертония, пневмония, ожирение и сердечные заболевания, - умершие от инфекции легких COVID-19 в дополнение к своим сопутствующим заболеваниям, вероятно, были бы на смертном одре независимо от вспышки коронавируса COVID-19.



Всего только половина одного процента



С 1 января по 31 августа прошло около 240 дней. Если мы посчитаем среднее общее количество смертей в день (примерно 8000), то это составит 1 920 000 смертей в США за первые 8 месяцев 2020 года. По оценкам, исключительно с инфицированием COVID-19 связаны 9683 дополнительных совокупных случаев смерти (избыточная смертность). При общей смертности примерно в 1 930 000 смертей 9683 случая смерти только от COVID составляют примерно половину от 1% всей смертности.



Из-за увеличения смертности на полпроцента вся эта страна была заблокирована, население погрузили в страх, драконовские меры лишили работы миллионы и разорили малый и даже крупный бизнес.



В сравнении



Для сравнения: в 1968 году от гонконгского гриппа, который был самой легкой пандемией гриппа в 20 веке, умерли около 33 800 американцев. Тем не менее, во время гонконгского гриппа жизнь в США шла нормально.



Как нам избавиться от страха?



Итак, как нам избавиться от этих страхов по поводу вируса, который на самом деле не был таким серьезным убийцей, каким его разрекламировали? Как нам снова начать здороваться с людьми за руку? Как нам преодолеть страх, что другие могут быть переносчиками COVID-19 и инфицировать наши легкие? Как нам перестать мыть тележки для покупок в продуктовых магазинах, поскольку легочные инфекции COVID-19 передаются воздушно-капельным путем? ЦКЗ* допускает, что вирусный перенос любого респираторного вируса при контакте с любой поверхностью - не относится к обычным способам инфицирования людей.



Как сделать так, чтобы в аэропортах не проверяли температуру и не вводили карантин для прибывающих пассажиров? Американцам нужно пройти почти курс терапии, чтобы преодолеть фобию, вызванную СМИ.



Кто понесет ответственность?



Как можем мы взять этих подстрекателей страха в правительственных и медицинских органах и привлечь их к ответственности за то, что представляется выдуманной пандемией, цель которой - прикрыть коллапс экономики? За пандемию, которую использовали в качестве предлога для того, чтобы избавиться от бумажных денег и ввести всемирную цифровую валюту. Эту валюту будут контролировать партии, которых никто не избирал, и которые, по сути, будут править миром и безо всякой на то нужды навязывать вакцины всему человечеству.



От отчаяния гибнут больше



От отчаяния смертей было, возможно, больше. Объявление пандемии в США, по оценкам, стало причиной 75000 самоубийств - больше, чем количество смертей от самого коронавируса COVID-19.



Что нам делать со всеми этими миллиардами ненужных вакцин, которые уже закуплены государственными учреждениями здравоохранения? Если будет объявлено об отмене эпидемии, то сектор здравоохранения фондового рынка рухнет.



Вакцинация без нужды



Это означает, что Америка попытается вакцинировать всех 328 000 000 своих граждан, чтобы спасти примерно 10 000 жизней. Это означает, что 327 990 000 человек будут без нужды вакцинированы. А лицензированная вакцина может быть эффективна только на 50%. Это делает еще более маловероятным, что иммунизация действительно предотвратит будущие коронавирусные инфекции. Более вероятно, что гораздо больше американцев испытают серьезные побочные эффекты, связанные с вакцинацией, чем то, что у них разовьется хоть сколь-нибудь долгосрочный иммунитет, поскольку было обнаружено, что антитела против COVID-19 действуют не очень-то и долго.



Одно искупительное открытие



Американцы узнали, как оставаться здоровым, не прибегая к лечению и визитам в больницы. Американцы обнаружили, что витаминные и минеральные добавки действительно работают, несмотря на то, что современная медицина к ним относится пренебрежительно. Было обнаружено, что коронавирусы COVID-19 убивают цинк-зависимые Т-клетки, а не антитела. Недостаток "солнечного" витамина D зимой объясняет сезонное зимнее начало всех инфекционных заболеваний. Селен предотвращает мутацию вирусов. Витамин С при внутривенном введении активирует вялые лейкоциты и оказывает лечебное действие. Леденцы с цинком в настоящее время обычно используются в отделениях интенсивной терапии при инфекциях легких. Зачем кому-то из американцев возвращаться к традиционной медицине?



Автор: Билл Сарди (анг. Bill Sardi) - американский журналист по вопросам здоровья, автор книг о здоровье, разработчик пищевых добавок, защитник прав потребителей, проживает в штате Калифорния.



Copyright © Bill Sardi. Публикуется с разрешения издателя.



* Центры по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ЦКЗ США) - федеральное агентство министерства здравоохранения США, созданное в 1946 году и расположенное в Druid Hills (штат Джорджия) рядом с кампусом Университета Эмори и на северо-запад от центра Атланты. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1599043980

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

- Сенат провел первое заседание шестой сессии в обновленном составе

- Н.Нигматулин: Послание Президента – новый этап масштабных преобразований

- Сколько стоит межэтническое согласие в Казахстане? - Ашимбаев

- Данияр Ашимбаев: "Косанов" и "Тихановская" нам не подходят

- Рабочий график главы государства

- Заседание Бюро Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Нурсултана Назарбаева

- Кадровые перестановки

- О ситуации на финансовом рынке