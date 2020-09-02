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У Ташкента может появиться город-спутник, граничащий с КазахстаномУ Ташкента может появиться город-спутник, граничащий с Казахстаном
13:58 02.09.2020

В Ташкентском районе Ташкентской области планируется создание города-спутника и промышленной зоны площадью почти 500 га, которые расположены по соседству с Алмазарским районом столицы. Ожидается, что некоторые участки новых территорий будут напрямую граничить с Казахстаном.

Государственный комитет Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру вынес на обсуждение проект постановления Законодательной палаты Олий Мажлиса о создании в составе Ташкента города-спутника и промышленной зоны.

Под эти территории планируется передать земли Ташкентского района Ташкентской области площадью 493,5 га, расположенные рядом с Алмазарским районом столицы. Из документа следует, что 348,8 гектаров из общей площади составляют сельскохозяйственные земли, принадлежащие откормочной базе "Бурдокичилик", а также агрофирмам "М. Фозилов" и "Куксарай".

Примечательно, что некоторые участки будущих территорий находятся рядом с государственной границей между Узбекистаном и Казахстаном. К примеру, место пересечения автомобильной дороги, проходящей по территории базы "Бурдокичилик", с ограждением узбекско-казахской границы, указано в качестве начальной точки границы выделяемой земельной площади. Сюда же планируется включить территории по правую сторону полевой дороги, находящейся рядом с государственной границей.

Территории Ташкентского района Ташкентской области, на которых планируется создать город-спутник и промышленную зону (выделены красным цветом)

В документе отмечается, что Минэкономики, Минфин и хокимият города Ташкента должны будут разработать и утвердить местный бюджет новой территории и прогнозные параметры ее социально-экономического развития.

Напомним, о создании данного города спутника и промзоны было объявлено в начале июня в ходе визита президента Шавката Мирзиеева в Алмазарский район. Сообщалось, что город разместится на площади 260 га, где появятся сады шириной в 20 м, пешеходные зоны, велосипедные дорожки, прибережная зона длиной в 14 км, а также торговые пункты, которые обеспечат работой минимум 5000 человек.

Тогда глава государства также предложил выделить 200 га земли и организовать на указанной территории новую промышленную зону. На будущих предприятиях промзоны можно будет создать не менее 60 тысяч новых рабочих мест, говорилось в сообщении.

Хокимияту Ташкента и заинтересованным ведомствам было поручено в двухмесячный срок подготовить проект постановления правительства о создании города-спутника за счет строительства многоквартирных домов и торговых пунктов, а также сквера и мест для отдыха вдоль канала Дамарык.

Также из протокола Администрации президента от 22 июня (копия есть у "Газеты.uz"), подготовленного по итогам визита Шавката Мирзиеева в Алмазарский район, следует, что заказчиком в строительстве города-спутника определена инжиниринговая компания "Служба единого заказчика" столичной администрации.

Здесь же дополняется, что главный проектировщик и главный подрядчик будут определены путем проведения тендерных торгов, а мастер-план и генеральный план города будут разработаны совместно с иностранными проектными организациями. Если ответственными за строительство в городе-спутнике инженерных сетей определены министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, то строительство автомобильных дорог и путепроводов должно осуществляться хокимиятом Ташкента.

Обсуждение проекта продлится до 8 сентября.

Ранее для обсуждения был опубликован другой документ - проект постановления Кабинета Министров о мерах по развитию городов-спутников в 2020-2025 годах, которым предлагалось передать города и поселки семи крупным городам республики, которые получат статус города-спутника.

Шухрат Латипов

Источник - Gazeta.uz
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