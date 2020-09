До начала гражданской войны в США осталось два месяца?

14:02 02.09.2020

Аналитики прогнозируют бойню в "мировой цитадели свободы и демократии"



Платон Сергеев



Соединенные Штаты так долго и беспардонно шкодили в разных уголках земли, так настойчиво призывали карму на свою голову, что карма их услышала. Карма пришла на американскую землю даже быстрее, чем ожидалось, и посеяла хаос. На днях из уст яростной демократки Хиллари Клинтон прозвучали заветные слова, которые ныне являются отправной точкой всех "цветных" революций. Госпожа экс-президентская жена заявила, что на предстоящих 2 ноября выборах президента США, Джо Байден ни при каких обстоятельствах не отдаст Белый дом Трампу.



Американская пресса теперь усиленно жует слова Клинтон, пытаясь нащупать глубинный смысл, тогда как смысл лежит на поверхности: никогда - значит никогда. Аналитик издания Zero Hedge предупредил граждан Соединенных Штатов, что страну ждет гражданская война. Заявление госпожи Хиллари Клинтон - это прямой призыв к уничтожению принципов американской демократии. Собственно, того последнего клочка свободы, что еще остался в арсенале народа США.



Причем государственная система США так коряво устроена, что гражданская война начнется сразу, минуя стадию политического переворота. Боевые действия в режиме "лайт" уже ведутся во многих штатах. А после второго ноября нельзя будет избежать насилия и политического хаоса на местном уровне, так как каждый штат волен встать на сторону любого из кандидатов - Байдена или Трампа. А центральной легитимной федеральной власти к тому моменту страна почти наверняка лишится.



Таким образом, в короткий срок сформируются две авторитетные силы, способные проводить наступательные и оборонительные местечковые вылазки - район на район, штат на штат. Полиции не хватит сил вмешаться в противостояние, так как полицейские департаменты остались без финансирования и служащие тысячами увольняются из правоохранительных органов США.



Собственно, и сама полиция расколота, отмечает издание. В южных американских территориях, таких как штат Флорида, за исключением города Майами, где окопались сторонники BLM, прокуроры отказываются официально обвинять тех граждан, кто применил огнестрельное оружие против погромщиков под маской BLM. Напротив, в большинстве северных штатов и в южной Атланте у власти находятся сторонники BLM и "Антифа". Там, если граждане дали отпор бандитам из BLM, их сажают за решетку, а головорезы продолжают безнаказанно бесчинствовать на улицах.



Эксперт делает вывод, что после начала гражданской войны все тяготы вооруженного сопротивления бунтовщикам лягут на плечи простых граждан. Причем, южные штаты США окажутся в более выгодном положении. Там развита культура самозащиты и взаимовыручки, поэтому уроженцы наверняка займут крепкую оборону и начнут отстреливаться сообща. Если пехотинцы из BLM или "Антифа" попытаются атаковать район какого-нибудь небольшого южного городка, то, по мнению политологов, их отрезвит весьма "компетентный" свинцовый ливень.



Естественно, прогноз актуален лишь для первого этапа гражданской войны, пока в боевые действия не вступит армия. Вооруженные отряды самообороны могут остановить толпу взбунтовавшихся головорезов. Но излюбленное американское выражение - "личное оружие защищает людей от тирании", полная чушь. У тиранов есть вышколенные войска, которые по первому приказу перекрутят партизан в кровавый фарш. Впрочем, в будущей войне, полагает американский эксперт, армия также будет расколота надвое, как и все общество.



Издание Zero Hedge привело пример, как недавно толпа едва не линчевала американского сенатора Рэнда Пола (Rand Paul) и его жену непосредственно у стен Белого дома. Преступников тогда не только не арестовали, но и мягко назвали "протестующими", которые "предъявили претензии" к сенатору. Разве такое было возможно еще год назад?



Автор аналитического материала приходит к выводу, что сразу после выборов 2 ноября Соединенные Штаты распадутся на несколько территорий - частью союзных, частью враждебных. В одних порядок будут поддерживать армия и остатки полиции. Однако в других, где на первом этапе победят, вероятно BLM, возникнет то, что во Франции называют "зонами беззакония".



Ближайшее, но легкое сравнение - Россия во времена махровых "лихих 90-х". В этих зонах США, предполагает аналитик издания, будет развиваться теневая экономика, которая позволит главарям местных шаек зарабатывать миллиарды. Правоохранительная система будет либо уничтожена, либо вольется в ряды бандитской вольницы. Естественно, масса мирных граждан будет бежать из этих штатов в более безопасные территории. Процесс, собственно, уже идет в Нью-Йорке.



До запуска сценария геополитической катастрофы осталось всего два месяца, напоминает Zero Hedge. Гражданам США надо быть готовым к практически неизбежному взрыву насилия, за которым последует долгий период хаоса.