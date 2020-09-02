Человек уже никому не нужен, - К.Душенов

15:36 02.09.2020

Человек уже не нужен

На войне роботы обойдутся без людей



Константин Душенов



Технический прогресс в военном деле не стоит на месте. Похоже, войны второй половины ХХI века будут вести не столько люди, сколько боевые роботы. Для экспертов это очевидно: дроны с искусственным интеллектом все более уверенно чувствуют себя и в воздухе, и на земле, и под водой. Особенно впечатляюще выглядят возможности беспилотных летательных аппаратов, уже сейчас способных самостоятельно обнаруживать и уничтожать практически любые цели на поверхности земли и воды.



Долгое время считалось, что Россия в этой области отстает от передовых разработок западного военпрома. Но вот, на форуме "Армия-2020", Москва впервые продемонстрировала зарубежным наблюдателям целую линейку разнообразных отечественных беспилотников и внушительный набор высокоточных бомб и ракет, входящих в их боекомплект.



Иностранные гости не скрывали своего изумления: оказывается, Россия не только ликвидировала свое былое отставание в этой области, но по целому ряду перспективных направлений даже вырвалась вперед. Создав, например, несколько образцов беспилотных аппаратов, предназначенных для совместной боевой работы с пилотируемыми истребителями Су-57 и Су-35.



Про тяжелый сверхзвуковой стелс-беспилотник компании Сухого, "Охотник", который весит более 24-х тонн и способен нести до 8 тонн боекомплекта, уже много говорили и писали. Именно этот дрон лично осмотрел министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения секретной части экспозиции "Армии-2020". Но главная новинка 2020-го года в этой области – более легкий ударный дрон под названием "Гром" (на фото), созданный компанией "Кронштадт". Его максимальная взлетная масса - семь тонн. Боевая нагрузка - две тонны ракет и бомб на четырех узлах подвески, два из которых расположены скрытно внутри фюзеляжа. Скорость - до 1000 км/час. Максимальная высота полета - двенадцать тысяч метров. Радиус боевого применения - 700 км.



Этот воздушный робот способен обеспечивать применение авиационных средств поражения с лазерным, спутниковым и телевизионным наведением. "Гром" может нести целый набор корректируемых авиабомб массой 500, 250, 100, 50 и 20 кг. Кроме того, в развитие технологий прицельно-навигационного комплекса "Гефест", прекрасно зарекомендовавшего себя в Сирии на бомбардировщиках Су-24 и Ту-22М3, боекомплект "Грома" дополнительно включает в себя максимально дешевые, но очень эффективные неуправляемые фугасные авиабомбы ФАБ-50.



Создатели беспилотника уверены, что с такими тактико-техническими характеристиками "Гром" может уверенно работать в общих боевых порядках с пилотируемыми истребителями Су-35 и Су-57. В реальном бою такое сочетание пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов позволит резко повысить ударную мощь тандема и сохранить жизни пилотов при форсировании зоны вражеской противовоздушной обороны.



В классе средних беспилотников особое место занимает разведывательно-ударный робот "Орион", взлетный вес которого составляет около тонны. Он тоже способен на трех узлах подвески нести целую гамму ракетно-бомбового вооружения общим весом до 200 кг. "Орион" уже сейчас полностью готов к серийному производству. Более того, первый комплекс из нескольких таких беспилотников поступил в войска еще в 2019 году, а в 2020-м подписан контракт на серийную поставку этих дронов.



Кстати, основной разведывательный беспилотник, используемый сегодня в российских войсках, "Форпост", вес которого чуть менее полутонны, теперь тоже сможет нести до 100 кг боевой нагрузки. Специально для него созданы корректируемые авиабомбы массой 20 и 50 килограмм, способные эффективно уничтожать хорошо защищенные вражеские позиции, огневые точки и бронетехнику.



Большой интерес специалистов вызывает еще один аппарат. Это беспилотник радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД". Всего несколько единиц этих воздушных роботов способны сформировать сплошное радиолокационное поле в таком обширном и стратегически важном российском регионе, как, например, Арктика. Помимо этого, в интересах военно-морского флота "Гелиос" может осуществлять разведку и целеуказание для высокоточных крылатых ракет большой дальности. Может он решать и ударные задачи: замена радара на специальную подвеску, к которой крепятся средства авиационного поражения, осуществляется очень быстро.



Таким образом, семейство боевых российских беспилотников растет и множится ударными темпами. Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!