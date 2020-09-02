Кто стучится в дверь ко мне? Белочка Тихановская обратилась за советами к пиар-гуру либерастов Бернару Леви

15:41 02.09.2020 Кто стучится в дверь ко мне?

благодетельные поглотители

Анна Серафимова



Сообщение о том, что "лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с Бернаром-Анри Леви", вдохновила прогрессивную либеральную общественность. Координационный комитет в изгнании потирал руки: "Смотрите, кто пришел! Сейчас дело пойдет!"



Когда конспирологи упражняются в умственной гимнастике и сводят все мировые интриги к Америке или Германии, Бернар ухмыляется, слушая недотеп. Ведь этого французского философа не случайно называют "серым кардиналом мирового либерализма". Краткое буквально штрихами, досье: в 1999 году призвал Запад поддержать Армию освобождения Косова и Аслана Масхадова в качестве "президента Ичкерии". В 2003 году без него не обошлась "революция роз" в Грузии. В 2011-2012 годах внес вклад в расправу с Муаммаром Каддафи, в 2013 году требовал с "режимом Асада" поступить, как с Каддафи. В 2014 году философствовал на Майдане, активно вмешиваясь во внутренние дела суверенного государства, каковым "незалэжники" до сих пор называют Украину.



Возможно, потому он так легко расправляется со странами и континентами лишь, что не понимает, "на что он руку поднимал"? Ломать - не строить, так-то оно так. Вообще, западные геополитики - парни горячие, да и с глобусом на ты: в Москве вон дома передвигали, а они могут моря и океаны переплескивать, куда им надо. Помнится, незабвенная Псаки, представлявшая Госдепартамент США, оттель грозила Батьке: "Если Белоруссия вторгнется на Украину, Шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии". А мы еще наших школьников упрекаем, что они не знают, кто такой Гагарин. Им по ЕГЭ этого не надо знать - так для чего мозги грузить? Но вот Псаки должна была знать, куда Шестой флот бросать! Или волоком тянули бы свои авианосцы к берегам Белоруссии? Беларусь - страна озер, так что берега-то там есть, но для Шестого флота водоемы мелковаты, как бы на мель не сесть, вояки.



И таких знатоков истории с географией, как видим, по всему цивилизованному миру высеяно - хоть косой коси: ну так и прет, так и прет. И Бернар прибыв к майданцам Украины, чтобы пролить свет демократии, на митинге вдохновенно зажигал: "Ваша сила заключается в вашей высокой цивилизации. Украина и Киев блистали, когда России еще не было и в помине. Поэтому в каждом гражданине Майдана больше культуры и истории, чем в сочинском хвастуне, который является врагом святой Софии и ее мудрости". Бабка Параска, прослушав, от гордости чуть не лопнула.



Но нет ли в этом утверждении какихто намеков на темноту Америки, о которой никакого помина не было, когда Россия-то уж худо-бедно поблескивала? И что было тогда Украиной? Как та блистательная страна называлась? Не Киевская ли Русь? И что это, Бернар, приехал в гости и на - соль на рану: вот были вы великими, да сплыли. Конечно, историю знать - это не на Майдане скакать. "Мне нужна не правда, мне нужна победа!" Очень глубокая мысль, которая движет всеми либералами без исключения! Какой области ни коснись!



Впрочем, кажется, когда никакой прекрасной Франции не было и в помине, уже блистали цивилизации Востока, горячие представители которого то и дело устраивают погромы в парижах и окрестностях, и в этих арабских парнях уж точно больше культуры и истории, чем во французском хвастуне. Но им Бернар почему-то не говорит: любой из устраивающих беспорядки - выше и блистательнее меня и Макрона. Кто был кто? Кто есть кто? Кто будет кто? Вопрос для философа.



Но уж коли приехал в блистательную страну, то грех самому не блеснуть, и Бернара понесло: "Поэтому вы победите. Я говорю вам: добро пожаловать в Европу!". После митинга все побежали чемоданы собирать - мол, нас Бернар к себе пригласил. Но как у бернаров водится: пригласить-то пригласил, а адреса не оставил. Мой адрес - не дом и не улица, мой адрес - Европейский союз. Высокоцивилизованные не преминули нагрянуть, а в какую дверь постучать - не знают.



"У вас, народа Майдана, есть объединяющая вас всех мечта. Ваша мечта - это Европа. Не Европа финансистов, а Европа ценностей. Не бюрократическая, а духовная Европа". То есть дядька прямо сказал: денег не дам. Духовными ценностями наслаждайтесь: однополые браки, родитель номер один, родитель два… А по вопросу финансов - к России, это она всем долги прощает и в недружественные страны деньги вкачивает. И только на лечение своим детям средства смс-ками собирает и стариков голодом морит. А прямым врагам - щедрой рукой правительства отсыпает.



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"Здесь есть внуки тех, кто пережил сталинский голодомор и массовые расстрелы в Бабьем Яре". Бернар впрямую катит бочку на Меркель. Поделом ей. Или он думает, что Бабий Яр тоже Сталин устроил? Да, история с географией - не ваш конек, ребята. По поводу голодомора - хоть кол на голове теши. Им нужна не правда. В то голодное время на Украину из русских областей и за счет русских областей посылали продовольствие. И огребаем благодарность за это по сию пору. Лучше б сами съели.



Надо сказать, что заморским умачам до наших - далеко. Помнится, в новогоднем обращении нынешний обладатель дипломатического паспорта, а в ту пору - президент нашей Родины Дмитрий Анатольевич сообщил изумленному человечеству: "Россия - молодая страна. Напомню, что в наступающем году ей исполнится только двадцать лет". Так что любая Буркина-Фасо - блистательнее нас.



Вы говорите - двойные стандарты? Нет уж, стандарт - это когда что-то в каких-то рамках. А когда вот так, как Бернар, это уже - гуляем на все, танцуем всех! "Леви поддерживал практически все протесты, все майданы, цветные революции, кроме одной. Против "желтых жилетов" так, как выступал Леви, не выступал ни один французский политик или общественный деятель. В своем Twitter он призвал: "Давите их газом!". Так что не все "шабаши роз и достоинства" Бернар пламенно поддерживает.



Ведь "желтые жилеты" - тоже протестное движение, они тоже - за все хорошее против всего плохого. "Демонстрации сопровождались беспорядками и призывами к отставке президента. Разгоняя манифестации, полиция действовала жестко и решительно: в ход шли дубинки, шумовые гранаты, водометы, слезоточивый газ". Это не про Минск. Это про родной Бернару Париж, про родного ему Макрона, жестокость которого он страстно поддержал. Источник - zavtra.ru

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