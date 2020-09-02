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Немычачего Навала немцы тайно утащили из Шаритэ. Концы в воду?
15:46 02.09.2020

Навальный загадочно исчез из "Шаритэ"
СМИ: Навальный загадочно исчез из "Шаритэ"Алексей Навальный.

По слухам, блогера нет в немецкой клинике уже несколько дней
Пациенты немецкой клиники "Шаритэ" считают, что Алексея Навального вывезли из больницы. Блогера, которого охраняли самым тщательным образом, никто не видел на протяжении трех дней, заявил политолог Владимир Сергиенко, проживающий в Германии.

Специалист рассказал ранее в своем телеграм-канале, что немецкие СМИ не дают никакой информации о россиянине. Близкий друг Сергиенко, который лежал в "Шаритэ" с микроинсультом, когда привезли Навального, заметил в один день, что у входа в отделение интенсивной терапии появились люди "с проволочками в ушах". После этого загадочная охрана исчезла, и он стал расспрашивать персонал о том, где пациент из России. Те ответили, что не знают, однако подтвердили информацию о том, что Навального вывезли из клиники.

Политолог рассказал, что к прибытию Навального у "Шаритэ" толпились представители силовых ведомств – по периметру даже расставили охрану. У входа в больницу распределили несколько микроавтобусов и машин с мигалками, и в один день все это исчезло.

"Начиная с позавчера полицию я там уже не видел", – отметил Сергиенко в интервью "Собеседнику".

Также политолог заявил, что медперсонал опроверг информацию о переводе россиянина в ВИП-отделение: медики ответили, что там нет необходимого для него оборудования.

Сам Сергиенко считает, что блогера перевезли или в военный госпиталь, или в другой корпус, что вполне возможно, если жизнь пациента вне опасности. Информация о состоянии россиянина не поступает уже три дня.

"Военный госпиталь, кстати, совсем недалеко от "Шаритэ" , метрах в 500 – 700. Но почему об этом молчат?" - спросил политолог.

Ранее Леонид Волков, ближайший соратник Навального, заявил, что ФБК не намерен объявлять открытый сбор средств на лечение своего лидера.

2.09.2020 Егор МАЛКОВ

Источник - utro.ru
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