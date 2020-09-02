Скончалась советская киноактриса Ирина Печерникова ("Доживем до понедельника")

17:54 02.09.2020

Актриса Ирина Печерникова скончалась в Москве

Причины смерти пока не озвучиваются



В Москве в возрасте 74 лет скончалась советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова.



Причины смерти пока не озвучиваются

ФОТО: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА"

О смерти известной актрисы, звезды фильма "Доживем до понедельника", сообщила ее подруга Нина Давыдова. Женщина уточнила, что Печерникова скончалась вечером 1 сентября, не дожив буквально несколько часов до своего 75-го дня рождения.



Ирина скончалась в понедельник вечером, причина смерти пока неизвестна, мы ждем полицию", - рассказала подруга актрисы.



Ирина Печерникова родилась в Грозном 2 сентября 1945 года, позже переехала с семьей в Москву. После окончания школы поступила в Школу-студии МХАТ, после ее окончания стала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола. Актриса также играла в Академическом театре им. Вл. Маяковского и в Академическом Малом театре. Во второй половине 1960-х и в 1970-е годы Ирина Печерникова много снималась в кино, партнерами по съемочной площадке были такие известные актеры, как Вячеслав Тихонов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Даль, Владимир Высоцкий и другие.