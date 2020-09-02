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В Турции арестован глава местного филиала ДАИШ - Махмут Озден
19:28 02.09.2020

В Турции арестовали готовившего серию терактов главаря ИГ
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Фото: Globallookpress.com
В Турции арестовали главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Махмута Оздена. Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, его цитирует Anadolu.

По его словам, во время обыска у боевика нашли план подготовки подрывной деятельности в стране. Озден якобы получил приказ совершить серию терактов и похитить видных политических деятелей Турции, чтобы оказать давление на правительство.

По словам Сойлу, в республике действует сеть "спящих" ячеек ИГ, в каждую из них входит от 10 до 12 боевиков. Правоохранительные органы продолжат поиски оставшихся террористов.

2 августа в Афганистане ликвидировали главу разведки ответвления "Хорасан" ИГ Ассадулла Оракзаи. Считается, что он несет ответственность за организацию нападений на территории Афганистана, а также за уничтожение соперников в организации. За это Оракзаи получил прозвище "мясник ИГ".

Источник - lenta.ru
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