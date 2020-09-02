В России готовится большое обновление власти

19:36 02.09.2020 Теперь не секрет. В России готовится большое обновление власти



Чиновников станет меньше, а позиции технократов усилятся



Проект Время-вперед



Те, кто желал обновления власти в России, могут порадоваться – грядет ее тотальное реформирование. Количество чиновников уменьшится радикально, а позиции технократов усилятся. Вместо советского Госплана страна будет подчинена российскому НейроПлану. А все русское в мире станет вновь популярным. Почему мы делаем такие смелые выводы – расскажем в этом выпуске.



Сеть готова



Начнем издалека. На форуме "Армия-2020" представлена нейросеть для управления группами боевых роботов. Новая разработка повышает эффективность боевых систем более чем в 3 раза за счет минимизации участия человека в процессе управления. В наших выпусках мы не касаемся военной тематики, но разработчики нейросети сами поясняют, что она может применяться и в сугубо гражданских делах – управлять роботами МЧС при тушении пожаров, беспилотными автомобилями, сельхозтехникой и тому подобным. Что не удивительно – традиционно передовые военные разработки с успехом находят себе применение и в мирной жизни.



Выделим главное – сеть, способная управлять беспилотной техникой, уже готова, и то, что ей доверяют оружие, говорит о ее высокой надежности. Но может ли эта или другая сеть управлять людьми? Конечно, может, и работы над ее созданием в России активно ведутся. Это следует из одного крайне любопытного интервью, о котором мы расскажем после сводки новостей.



Время новостей



Зеленодольский завод спустил на воду первое в России речное судно на СПГ и заложил два противодиверсионных катера проекта 21980.



В Томской области спущена на воду вторая морская баржа "ТК-2502".



Во Владивостоке спустили на воду шестой противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".



В Керчи спущено на воду кабельное судно "Вятка" проекта 15310.



"Ростсельмаш" запустил производство механических коробок переключения передач для тракторов 2000-й серии с инвестициями 4 млрд руб.



В Ставропольском крае открыто первое в регионе производство стальных труб.



В Санкт-Петербурге приступили к серийному изготовлению машин прямого лазерного выращивания для отечественной промышленности.



В Калужской области запустили цех производства пластиковых комплектующих для бытовой техники.



В Волгограде ввели в эксплуатацию две солнечные электростанции.



В Истре запущены три новые линии хлебокомбината на 700 млн руб.



В Ленинградской области открыли цех по производству компоста для выращивания грибов за 2 млрд руб.



НейроПлан



В свежем интервью ТАСС гендиректор группы компаний РТИ Павел Лаптаев как бы между делом говорит, что в России ведется работа над созданием центра управления деятельностью органов власти. Который будет не только заниматься сбором информации, но и цитируем: "стратегическим, кратко- и среднесрочным планированием, управлением проектами, программами, поручениями и рисками…, обеспечивать координацию межведомственного взаимодействия". То есть власть упрямо продолжает начатую еще в СССР работу над созданием единой электронной системы управления страной. Эту тему наш проект обсуждает не первый год, о ее предпосылках и необходимости мы уже говорили, а теперь стоит обсудить и последствия.



Внедрение такой системы, которую можно назвать НейроПланом, по аналогии с советским Госпланом, нанесет разрушительный удар по бюрократии. Об этом нигде не говорят, но если уж искать самые пострадавшие профессии будущего, то в первую очередь в сфере государственного и муниципального управления. Нейросеть заменит служащих сначала в рутинных операциях, а затем и в более сложных. Именно сопротивление госаппарата стало причиной срыва аналогичного проекта еще в СССР. Не повторится ли ситуация в наши дни?







Процесс пошел



Не повторится и вот почему. На прошлой неделе премьер-министр Мишустин утвердил концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года – первый документ подобного рода в истории страны. Это фундамент, на основе которого закрутится скучная законотворческая машина, генерирующая нормативные акты, призванные легализовать искусственный интеллект и робототехнику в правовом поле. Это то, что не было сделано в СССР и позволило госаппарату саботировать проект.



По сути, сейчас речь идет о том, что уже запущен маховик, который приведет к полному переформатированию власти в стране – чиновников станет меньше, а позиции технократов усилятся. Премьер Мишустин сам технократ и делает сейчас ровно то, что прежде сделал с подконтрольной ему Федеральной налоговой службой, только в масштабах всей страны. Кстати, вспомним, что начинал он свою карьеру в Международном компьютерном клубе в 1992 году, где занимался внедрением передовых информационных технологий в управление и производство.



Но зачем, вообще, все это делается?



На чистую воду



Мы видим, что человек с госуправлением справляется плохо. Яркий пример тому – плачевная ситуация с нацпроектами. За первое полугодие расходы на них исполнены всего на 35%. В прошлом году без всякого коронакризиса ситуация была примерно такая же, и на текущий год было перекинуто 820 млрд руб. Уже привычная ситуация – денег полно, но тратить их чиновники разучились. А иногда и прямо саботируют указания президента, потому что не хотят тревожить свое мутное болотце, в котором так уютно прятать коррупционные доходы. Цифровизация, то, что мы назвали НейроПланом, позволит осушить это болото, вывести на чистую воду и повысить эффективность государственных расходов, как это уже было сделано с Федеральной налоговой службой. Все это только начинается, готовится без лишнего пафоса и внимания СМИ, чтобы не породить раньше времени мощную волну сопротивления. Но то, что в прессе уже все чаще мелькают однозначные заявления официальных лиц, говорит нам о том, что дело закрутилось и будет доведено до конца.



Кстати, есть у него и международный аспект.



Колесо истории



Когда российский НейроПлан будет запущен как целостная система, это станет событием уровня первого полета человека в космос. И это провернет колесо истории, сделав Россию и все русское снова популярным во всем мире. Называться российским инженером, математиком или программистом снова станет престижно и почетно. Не преувеличиваем ли мы?



Возможно. Но как люди прагматичные зарегистрировали еще несколько доменных имен в кириллической зоне .РУС под будущие международные проекты. Потому что верим – как когда-то домен .СОМ покорил планету, там и наш .РУС станет новым центром притяжения для русскоязычных всего мира. Поэтому и всех наших зрителей призываем – не упустите момент и застолбите свое место в кириллическом интернете, тем более, что другие зоны практически достигли предела своего расширения. Вместе с вами мы прямо сейчас и формируем наше суверенное цифровое пространство.



Кстати, приятной новостью стало то, что к процессу подключилась и госкорпорация "Росатом", которая намерена приступить к строительству новых дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. Потому что наш НейроПлан должен находиться только под нашим контролем.



Теперь о людях.



Время Человека



В Краснодаре сотрудница транспортной полиции Марина Чакалова возвращалась со службы домой и увидела на седьмом этаже в распахнутом окне сидящего на подоконнике ребенка. Он плакал, а во дворе уже собралась толпа зевак. Марина бросилась в подъезд, вычислила квартиру и принялась звонить в дверь, но, кроме испуганного ребенка и его не менее испуганного брата, там никого не было.



Тогда Марина, не мешкая, решила пробраться в закрытую квартиру через балкон соседей. Обвязавшись удлинителем, она ступила на карниз, зацепилась за соседнее окно, переступила и, пробравшись внутрь, сняла ребенка. Об опасности в этот момент не думала. Приехавшие врачи установили, что с детьми все в порядке, а вскоре вернулись и родители, которые вышли совсем ненадолго.



На наш взгляд Марина Чакалова проявила героизм, спасла жизнь ребенка и заслуживает награду.



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