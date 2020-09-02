У Казахстана новые послы: Лама Шариф - в Египте, Исагалиев - в Катаре

21:00 02.09.2020

Токаев назначил новых послов в Египте, Венгрии и Шри-Ланке

Лама Шариф Кайрат Каирбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.



Касым-Жомарт Токаев назначил новых послов, передает zakon.kz.



Указами главы государства:



Исагалиев Арман Кайратович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в государстве Катар. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Арабской Республике Египет, от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Алжирской Народно-Демократической Республике, Республике Тунис по совместительству;



Лама Шариф Кайрат Каирбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Арабской Республике Египет;



Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индия Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству;



Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Венгрии Абдрашов Жанибек Жараскан-улы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству.



Также, указом главы государства:



Шокыбаев Аскар Женисович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Катар;



Ембердиев Даулет Тазабекович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Кувейт.