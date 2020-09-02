Навала отравили боевым "Новичком". Шойгу щекотал, Путин - лил в жабры, - официальный анализ от фрау Меркель и К

21:06 02.09.2020

Навальный был отравлен веществом группы "Новичок" - правительство ФРГ



Токсикологический анализ проб провела спецлаборатория вооруженных сил ФРГ.

Спецлаборатория вооруженных сил ФРГ провела токсикологический анализ проб, взятых у Алексея Навального. Установлены следы химического вещества группы "Новичок", передает Today.kz со ссылкой на DW.



"Российский оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением отравляющего вещества", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт 2 сентября.

По его словам, спецлаборатория вооруженных сил Германии провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина, находящегося на лечении в берлинской клинике "Шарите".



"Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок", их выводы не подлежат сомнению", - подчеркнул Зайберт.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в местную больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту.



Находящегося в коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин в университетскую клинику "Шарите" после длительной задержки. Российские власти настаивали на соблюдении немецкими летчиками норматива об отдыхе. Перед этим омские врачи объявляли Навального нетранспортабельным.