Япония не признает вины за войну и требует "компенсаций", - А.Кошкин

21:49 02.09.2020 АНАТОЛИЙ КОШКИН | 02.09.2020



Как Борис Ельцин просил прощения у японцев за плененных солдат



По прошествии 75 лет после капитуляции милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны ни американцы, ни японцы не считают нужным приносить официальные извинения за совершенные в годы войны их соотечественниками злодеяния. Более того, пропаганда в обеих странах, по существу, оправдывает, с одной стороны, Перл-Харбор, а с другой – Хиросиму.



В Японии объясняют авианалет на американскую базу "окружением страны западными державами" с целью задушить ее санкциями в виде эмбарго на поставки жизненно необходимой Японии нефти и иных стратегических товаров. Оттого-де японский удар был вынужденным, упреждающим.



Хиросима после американской атомной бомбардировки



Хиросима после американской атомной бомбардировки



А 60 процентов американцев до сих пор оправдывают атомное уничтожение жителей Хиросимы и Нагасаки "необходимостью спасти сотни тысяч американских парней, обреченных на гибель в случае десантных операций на Японские острова". Хотя доказано, что решающее воздействие на японское правительство и командование при их согласии безоговорочно капитулировать оказали не атомные бомбы при всей их разрушительной силе, а блицкриг Красной армии в Маньчжурии.



Доводилось слышать от японцев, что извинений не нужно, ибо между японцами и американцами счет ничейный, "хикивакэ" по-японски. А вот от нашей страны извинений требуют и весьма настойчиво.



Оказывается, мы должны принести официальные извинения за то, что в отличие от японцев, которые якобы "честно и неукоснительно" выполняли положения заключенного 13 апреля 1945 года пакта о нейтралитете, СССР, не дождавшись истечения срока этого договора, вступил в войну против Японии, хотя и по настоятельным просьбам союзных государств – США и Великобритании.



Советские суда, потопленные



Советские суда, потопленные "нейтральными" японцами



При этом не раз убеждался, что японцы в своей массе не знают, что Советский Союз почти за три месяца до объявления войны официально денонсировал "потерявший смысл" пакт о нейтралитете. Они повторяют пропагандистские клише о том, что Сталин коварно и вероломно "напал на Японию, захватил ее исконные территории, принудил солдат и офицеров Квантунской армии работать в холодной Сибири".



Один из активных "борцов за северные территории" с профессорским званием утверждал в разговоре со мной, что японское правительство должно не выпрашивать "северные территории" (Курильские острова), ведя унизительные дипломатические переговоры, а решительно требовать их незамедлительного возвращения. Да еще с извинениями и выплатой компенсации за "незаконное использование этих исконно японских территорий в течение 70 лет". А также должно "выплатить денежные компенсации интернированным в Сибири или их родственникам за мучения". Причем говорилось это с пафосом и возмущением, будто не Япония, а кто-то другой подписывал с позором Акт о безоговорочной капитуляции.



Следует отметить, что усилиями проводников такой японской пропаганды, определенной части нашего населения привито чувство вины перед Японией "за сталинские преступления". Желая того или нет, в такой "работе" участвовали и отдельные руководители российского государства. Напомним не столь далекий опыт "извинений" перед японцами президента РФ Бориса Ельцина.



Ельцин и Хасимото. Фото: Яндекс



Ветераны Квантунской армии (группы армий), которая в августе 1945 года капитулировала перед Красной армией, объединены в так называемую "Всеяпонскую ассоциацию насильственно интернированных". "Нас правильнее называть не пленными, а интернированными, – заявлял ее исполнительный председатель Ясудзо Аоки, – ведь мы были направлены в Сибирь временно. Там мы трудились без гроша и сейчас хотели бы получить плату за свой труд". По сути дела, ассоциация требует приравнять своих членов к насильственно угнанным в фашистскую Германию на принудительные работы советским гражданским лицам, кстати, в основном молодым женщинам.



В международном праве интернированием считается принудительное задержание одним воюющим государством гражданских лиц (а не военнослужащих. – А.К.) другого воюющего государства или нейтральным государством – военнослужащих воюющих стран.



После официального объявления войны Японии ее военнослужащие, попавшие в советский плен с оружием в руках, вне всякого сомнения, являлись "лицами, принадлежащими к вооруженным силам воюющей стороны, оказавшимися во власти противника".



В соответствии с международным правом статус военнопленных сохранялся за ними и по окончании военных действий. Но постепенно статус переосмыслили: оказывается, солдаты Квантунской армии сложили оружие не потому, что потерпели поражение на поле боя и сдались на милость победителя, а только потому, что подчинились приказу своего императора. А посему-де они не военнопленные, а граждане, насильственно угнанные в чужую страну. Отсюда японское толкование "интернирования", которое включено в школьные учебники.



И самое поразительное: спустя полвека после войны японскую версию о судьбе военнопленных приняла российская власть. Перед визитом в Японию в ноябре 1993 года проинструктированный тогдашними "знатоками" из козыревского МИД РФ президент Ельцин изрек: "Для нас, русских, преступления Сталина – это огромная черная яма, в которую была свалена вся история. Сибирские лагеря… японцы переживают почти так же тяжело, как трагедию Хиросимы. Американцы давно принесли извинения японцам. Однако мы этого не сделали…"



И в ходе своего визита Ельцин принес официальные извинения "со слезой" за содержание японских военнопленных в сибирских трудовых лагерях, не ведая о своем заблуждении: правительство США, как указывалось выше, никогда не извинялось перед Японией за варварское истребление сотен тысяч мирных жителей Хиросимы и Нагасаки.



Американское понимание истории не изменилось: это были "издержки войны". Однако не ведал тогдашний российский президент и другого. А именно, что отнюдь не Сталину принадлежала идея использовать труд японских военнопленных для восстановления разрушенной войной советской экономики.



Фумимаро Коноэ



Фумимаро Коноэ



Летом 1945 года князь Фумимаро Коноэ, трижды занимавший пост премьер-министра страны, и его советник генерал-лейтенант Кодзи Сакаи составили документ под названием "Принципы проведения мирных переговоров", в котором изложен перечень уступок Советскому Союзу за сохранение нейтралитета. Приведем два пункта из этого документа:



"Мы демобилизуем дислоцированные за рубежом вооруженные силы и примем меры к их возвращению на родину. Если подобное будет невозможно, мы согласимся оставить личный состав в местах его настоящего пребывания". И далее: "Рабочая сила может быть предложена (СССР) в качестве репараций".



Американский исследователь Г. Бикс, комментируя этот документ в своем труде "Хирохито и создание современной Японии", прямо указывает: "Идея интернировать японских военнопленных для использования их труда при восстановлении советской экономики (осуществленная на практике в сибирских лагерях) возникла не в Москве, а в среде ближайшего окружения императора".



В свете этого факта покаянные речи Ельцина во время аудиенции с императором Акихито, сыном Хирохито, звучали по меньшей мере нелепо.



Обвиняя Советский Союз в содержании военнопленных в трудовых лагерях, японская пропаганда в то же время весьма редко вспоминает об интернировании в годы войны в США 112 тысяч этнических японцев, из которых 78 тысяч были американскими гражданами.



В феврале 1942 года по всему Западному побережью США были расклеены объявления: "Приказ всем лицам японского происхождения… Граждане США или нет, подлежат депортации…



Размеры и вес багажа ограничиваются тем, что может унести в руках отдельный человек или семья". Под конвоем солдат все японцы, включая детей, были вывезены и помещены в 13 концентрационных лагерях в отдаленных местностях с тяжелым климатом.



И только в 1986 году апелляционным судом было признано, что японцы, до окончания войны содержавшиеся в концлагерях, "не представляли угрозы для национальной безопасности".



Тем, кто возмущается использованием труда японских военнопленных на советской территории, напомним о 700 тысячах корейцев, которых использовали на японских рудниках в прямом смысле слова как рабов. А ведь это были сугубо гражданские мирные жители. Абсурдными выглядят и требования "урегулировать проблемы японских военнопленных", с которыми выступали при Ельцине российские лоббисты интересов "Ассоциации интернированных".



Об этом могут говорить только исторически и юридически безграмотные люди. Ведь эти проблемы разрешены Совместной советско-японской декларацией 1956 года, восстановившей мирные отношения между нашими государствами.



В 6-й статье декларации записано: "СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий, соответственно, со стороны своего государства, его организаций и граждан, возникших в результате войны с 9 августа 1945 года".



Стоит напомнить, что при заключении соглашения о прекращении состояния войны правительство СССР великодушно отказалось от всех репараций и материальных претензий к Японии. Все это лишает Японию и ее граждан юридических и моральных оснований требовать каких бы то ни было "извинений и компенсаций". Но японское правительство продолжает предъявлять к нашей стране-победительнице различного рода необоснованные претензии. И еще обижается, когда ему напоминают об ответственности Токио за развязанную совместно с нацистской Германией и унесшую десятки миллионов жизней Вторую мировую войну. И нельзя не согласиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который назвал Японию "единственной страной, которая не признает итогов Второй мировой войны"… Источник - fondsk.ru

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