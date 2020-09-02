Индийский Сталинград - осада Кохимы (история)

22:18 02.09.2020 Индийский Сталинград

Почему мир забыл одно из самых важных сражений Второй мировой и что о нем помнят очевидцы



Победа во Второй мировой войне была бы невозможна без множества локальных сражений, а некоторые из них, вроде Сталинградской битвы и высадки в Нормандии, впоследствии стали символами Победы. Однако многие сражения оказались незаслуженно забытыми. Среди них и одна из самых важных в истории Второй мировой - Кохимская битва, продолжавшаяся три месяца на территории современного индийского штата Нагаленд.



Ее неслучайно сравнивают со Сталинградской, пусть человеческие потери в них и несоизмеримы. Советские войска в 1943-м остановили под Сталинградом продвижение немецких войск в сторону Кавказа, в то время как британско-индийские в 1944-м остановили в Кохиме продвижение японской армии в Азию. В 75-ю годовщину капитуляции Японии "Лента.ру" вспоминает Кохимское сражение вместе с очевидцами тех событий.



Японцы во времена Второй мировой активно захватывали Юго-Восточную Азию. Весной 1942 года они взяли город Рангун (ныне Янгон, до 2005 года столица Мьянмы), а затем продвинулись дальше, на территорию Британской Бирмы, отрезав тем самым линии снабжения союзников в Китае. Британские и американские силы были вынуждены отступить в Индию, после чего первые начали переподготовку, а вторые занялись восстановлением маршрутов снабжения.



Японцы же решили разгромить противника, застав его врасплох, и вторглись на индийскую территорию. Начать поход на запад они решили с захвата городов Импхал и Кохима - через них проходил самый удобный путь, который можно было использовать для поставок припасов и дальнейшего вторжения в долину реки Брахмапутра. Осада Кохимы началась в апреле 1944-го. Продлилась она три месяца - почти до самого конца июня.



С японской стороны Кохимский хребет отправились захватывать 15 тысяч солдат. Защищали населенный пункт сначала лишь две тысячи британских военных, основные подразделения находились западнее, в городе Димапур. Однако вскоре к Кохиме прибыло подкрепление, так что в итоге в сражении приняли участие примерно 20 тысяч военных Британской Индийской армии.



Самым известным моментом битвы стало так называемое Сражение у теннисного корта: японцы и британцы окопались по разные стороны от корта местной администрации. Не менее недели они вели практически непрерывные бои, закидывали друг друга гранатами, иногда даже выходили на рукопашную. Столкновения продолжались и ночью, с обеих сторон велись обстрелы из артиллерии и минометов.



Окончательно зачистить территорию вокруг корта от захватчиков удалось лишь к середине мая. К тому времени холмы вокруг, обычно покрытые густыми лесами, остались практически голыми.



Часть японских сил даже после этого продолжала осаду Кохимы. Одним из главных факторов, приведших к поражению Японии в Кохимской битве, стал недостаток провизии и воды: американцы сбрасывали продовольствие союзникам с самолетов, а японцы подкрепления и помощи не получали. Они пытались доставать еду в соседних селах и деревнях, но этого все равно не хватало. В итоге в японской армии начался голод, многие умерли от болезней. Отступать из региона японцы начали в конце мая - начале июня, а 22 июня британско-индийские силы окончательно установили контроль над регионом.



По итогам сражений с японской стороны погибли более 5,7 тысячи человек, их противники потеряли 4 тысячи. Поражение, как и конфликты между военачальниками, серьезно подорвали японские силы в Бирме, что сыграло на руку союзникам в ходе освободительной кампании.



Бои велись в основном на территории Кохимы и окрестных сел - на родине народа ангами из группы нага. Война ворвалась в их тихую жизнь: люди, которые мало контактировали с миром за пределами деревень, были вынуждены наблюдать, как танки вспахивают холмы, а самолеты сбрасывают бомбы на их землю. Местные жители по сути тоже участвовали в сражениях: были разнорабочими, переводчиками, партизанами. Британцы даже отдельно благодарили их за помощь в разведке местности.



Одной из помощниц стала ныне 108-летняя Куоу Кесиезие. Во время Кохимской битвы она была носильщиком в британской армии. Она вспоминает, как однажды доставила припасы солдатам на холм и побежала вниз домой, а у подножия вдруг поняла, что у нее на плече все еще висит лента с патронами.



Интересно, что среди нага были и те, кто поддерживал японцев. Люди видели внешнее сходство с ними и надеялись, что смогут стать независимыми от Британии. 86-летний Б.К. Сачу рассказывает, что "понял, насколько японцы хорошие", когда один из военных врачей стал лечить местных детей.



Местные старики до сих пор вспоминают эту войну и разрушения, которые она принесла. По словам 98-летней Куозеу Визо из народа ангами, она помнит завороживший ее пейзаж: вместо домов и растений было черное выжженное поле. "До сих пор задаюсь вопросом, как люди вообще поняли, где чья земля, когда начали восстанавливать деревню", - говорит она.



Визо вспоминает, как обращались с жителями захваченных деревень голодные японцы. Постепенно военные стали силой забирать у них еду, что серьезно ухудшило отношения с местными жителями. "Я несла полную корзину, на которой сверху лежала курица. Японские солдаты просто взяли и унесли ее, даже ничего не сказав", - вспоминает она.



85-летняя женщина-ангами Хриепра-у Руца улыбается, вспоминая времена сражений японских и британских сил. "Однажды ночью несколько японцев пришли к нам домой и съели всех наших кур. Они поджаривали кур на огне и тут же поедали", - рассказала она.



После войны у людей не осталось практически ничего: не было даже семян, чтобы заново засеять пострадавшие поля. Восстанавливать разрушенные населенные пункты местным жителям помогали британцы. Они же привезли в регион рис, которые многие в Кохиме продолжают выращивать спустя несколько поколений.



"Им [британским военным] пришлось сровнять нашу деревню с землей, чтобы прогнать японцев", - вспоминает Вторую мировую 83-летний Висакуолье Суохрие. По его словам, у людей тогда не было выбора, ведь это была война.



В Кохиме после сражений и британских бомбардировок осталось буквально несколько домов. Некоторые из них стоят до сих пор, напоминая жителям о былом.



Хотя времена войны давно прошли, в регионе до сих пор обнаруживают оружие и боеприпасы, напоминающие жителям о разрушениях. Чаще всего находят в земле стреляные гильзы. Молодежь иногда чистит их и с помощью деревянных вставок делает похожими на неиспользованные патроны.



Кохимская битва, закончившаяся в 1944-м, привела к новым жертвам через 30 лет. В феврале 1976 года восемь детей в возрасте от 8 до 14 лет погибли при взрыве бомбы, оставшейся в земле со времен Второй мировой войны.



55-летний Кехриеселье Мепфуо был единственным, кто выжил, когда снаряд сдетонировал. "Я все еще думаю о произошедшем. Лучше не делать этого, потому что слишком больно. Но как я могу забыть?" - задается вопросом человек, потерявший друзей.



Войны и солдат на земле нага давно нет, однако напоминания о боях и разрушениях остаются. Для местных жителей Вторая мировая была конфликтом, который принесли откуда-то извне, но который оставил глубокие раны. "Мы действительно пострадали во время войны", - тихо отмечает 101-летний Вичузо Руца.



Национальный военный музей, расположенный в Шотландии, не так давно признал Кохимскую битву величайшей в истории Великобритании, отодвинув на вторые позиции высадку в Нормандии и битву при Ватерлоо. Несмотря на признание важности этого сражения, оно остается на задворках мировой истории. Британская колониальная армия, солдаты которой воевали в регионе, получила прозвище "Забытая армия", а китайско-бирманско-индийский театр военных действий называют "забытой войной".



Игнорирование битвы скорее можно считать преднамеренным: британцы и индийцы не хотят вспоминать общее колониальное прошлое, поскольку именно колониальная и многонациональная армия выиграла этот бой. В то же время сражение вызывает все больше интереса у японцев, которые приезжают в Кохиму, чтобы увидеть места, где отдали жизни их деды, и примириться с прошлым.



Признание сражения при Кохиме важно, ведь оно напоминает об истинных масштабах той мировой войны. Источник - Lenta.ru

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