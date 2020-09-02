Новый фильм Учителя о Цое. Враки и вранье...

22:27 02.09.2020 Цой мертв: что кроется за скандалом вокруг нового байопика

За переносом премьеры нового фильма Алексея Учителя могут стоять коммерческие интересы



Андрей Туманов

Сергей Сычев

Зоя Игумнова

Екатерина Ясакова



Перенос премьеры новой картины Алексея Учителя "Цой" не связан со скандалом вокруг фильма и письмом родственников музыканта Владимиру Путину. Как сообщил "Известиям" адвокат режиссера Константин Добрынин, основная причина того, что релиз картины был отложен на неопределенный срок - эпидемиологическая ситуация в стране. Однако за этой формулировкой, по всей видимости, стоит коммерческий расчет. Сейчас, при низкой посещаемости кинотеатров, шансов окупить масштабный проект практически нет. А судебный процесс, по мнению ряда экспертов, только подогреет интерес к ленте.



Враки и вранье



Игровой фильм Алексея Учителя "Цой" должен был выйти в российский прокат 3 сентября, но релиз отложили за неделю до старта без объяснения причин и новой даты. В картине никто не играл Виктора Цоя - в сцены с его участием были вмонтированы документальные кадры из старых съемок самого Алексея Учителя. Сюжет построен вокруг фигуры водителя Павла Шелеста, который попал в летальное для Цоя ДТП. Вместе с близкими музыканта он везет гроб с его телом на кладбище. В автобусе разыгрывается драма между провожающими Цоя в последний путь.



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Премьеру отменили 27 августа без объяснения причин, а 31 августа СМИ сообщили, что на имя Владимира Путина было направлено письмо от имени сына Виктора Цоя Александра и отца музыканта Роберта с требованием запретить выход фильма (есть в распоряжении "Известий"). В обращении наследники называют фильм "пошлым зрелищем", которое нарушает их права, и просят президента "безотлагательно организовать проверку" и "принять надлежащие меры".



Отец музыканта при этом опроверг свою причастность к письму.



- Это враки, вранье это. Никогда ничего никому не писал я, - сказал он телеканалу РЕН ТВ.



Однако имя Роберта в документе все-таки присутствует. Только вместо его подписи там стоит автограф представителя по доверенности Добренко Ю.К. Очевидно, это юрист Юлия Добренко, ранее неоднократно защищавшая в суде интересы как отца, так и сына. Также в тексте сообщается, что были еще обращения - в Минкультуры, в марте и июне 2020 года.



Александр Цой в беседе с "Известиями" пояснил суть претензий: сюжет ленты - чистая фантазия, никакой коллективной поездки родственников на кладбище не было. И выпускать такую картину под названием "Цой" неправильно.



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- Это ужасно: фильм - про гроб, вокруг которого происходит вымышленная история, участвуют в ней близкие люди того, кто лежит в гробу, - возмущается сын рокера. - Это какая-то байка. Я прочел сценарий еще в 2017 году и сразу сказал создателям фильма, что такое снимать нельзя. Они были в курсе моей реакции. К счастью, в картине в итоге изменены имена персонажей. Но это все равно не оправдывает проект. Алексей Учитель говорит, что фильм - про водителя автобуса. Может, он и должен называться "Водитель" или, допустим, "ДТП"? Если бы было так и не использовались изображения и музыка Цоя, тогда бы и претензий к ленте не возникло.



Художественное произведение нельзя воспринимать как копию жизни, возражает Алексей Учитель.



- У родственников могут быть какие-то несовпадения с авторами фильма. С этим сталкиваюсь не только я, но и многие художники в кино, в театре. Любой режиссер, любой автор пьесы, сценария смотрит на мир своими глазами, у него свое представление. Запретить ему об этом высказаться, мне кажется, невозможно, - отметил народный артист в разговоре с "Известиями". - "Цой" получил прокатное удостоверение, поэтому все остальные разговоры - только эмоции.



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Режиссер подчеркивает, что делал не биографическую историю, а притчу. Но герой ее - Цой, не гроб.



Как сообщил адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин, перенос релиза "Цоя" никак не связан с претензиями семьи музыканта, причина в эпидемиологической ситуации в стране. Что касается их требований, то, по словам юриста, права на все использованные в фильме объекты интеллектуальной собственности были надлежащим образом получены от их правообладателей. Поменять ни один элемент фильма родственники не имеют права, к тому же они не видели финальный вариант ленты.



В случае если конфликт дойдет до суда, юридические перспективы претензий родственников выглядят туманными, уверен управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.



- Подобная инициатива родственников понятна, их основная цель - не дожидаясь судебных тяжб, привлечь внимание к проблеме, - подчеркнул юрист. - Сам судебный процесс скорее подогреет интерес к картине, чем к их нарушенному праву. Именно поэтому они рассчитывают на поддержку Путина.



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Представители рок-сообщества, лично знавшие музыканта, разошлись в оценках ситуации.



- Фильм с названием "Цой" должен базироваться на фактах, а в картине Учителя возят гроб, в котором лежит как бы Цой, и еще рядом едут какие-то люди. Видимо, Алексей Учитель, сняв когда-то фильм "Рок", считает, что права на изображение Цоя принадлежат ему и можно делать все, что хочется. Это большая ошибка, - уверен продюсер Игорь "Панкер" Гудков, автор проекта-трибьюта (альбом и концерт в "Олимпийском") группе "Кино", в прошлом написавший вместе с Алексеем Рыбиным свой сценарий про Цоя, который так и не был экранизирован.



В свою очередь, режиссер Сергей Соловьев, снявший Цоя в фильме "Асса", отмечает, что никто из этого рок-сообщества никогда не предпринимал каких-либо попыток диктовать, как рассказывать о них в кино. Не возражает против выхода фильма и фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша, хотя и указывает на ряд неточностей. Герои пьют слишком дорогой коньяк, а не портвейн или сухое вино, курят зарубежные сигареты, которые на самом деле позволить себе не могли.



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- Странно, что со стороны родственников Цоя идет такая волна. Я видел фильм. Прежде всего это именно притча о человеке, который погиб совсем молодым, в 28 лет. И я не понимаю претензий близких. Почему нельзя его выпускать? У всех разный вкус. Не так просто снять кино. Алексей Учитель долго работал над этой картиной, потрачено много денег, пусть показывают! - поделился с "Известиями" Олег Гаркуша.



Рок-журналист и писатель Алексей Певчев, хорошо знавший вдову Виктора Марьяну Цой и фигурирующего в фильме Александра "Рикошета" Аксенова, отмечает, что к выбору актеров серьезных вопросов нет. А вот трейлер настораживает.



- Алексей Учитель снял очень важный для конца 1980-х документальный фильм "Рок", в котором одним из первых показал наших рок-героев, но с тех пор он ни разу больше к рок-эстетике не возвращался, - заявил Алексей Певчев. - Понятно, что режиссер имеет свой, авторский взгляд, что он нарочно не стал привлекать для фильма в качестве консультантов живых и здравствующих участников событий из Питера, но сейчас ему надо просто спасать картину.



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Самый очевидный выход - срочно поменять название фильма, отметил эксперт в беседе с "Известиями".



Алексей Рыбин, участник первого состава группы "Кино", комментировать скандал вокруг фильма Учителя отказался, но сообщил, что его собственная игровая картина о Викторе Цое, анонсированная в 2017 году, в итоге свет не увидит. Не из-за возможного конфликта с наследниками, с ними, по словам Рыбина, у него как раз прекрасные отношения. Причины иные.



- Тот проект был слишком дорогостоящим, мы не смогли найти бюджет на него, - пояснил Алексей Рыбин "Известиям". - Но, что еще важнее, мы в какой-то момент решили вообще не трогать эту тему. Она слишком личная, слишком все это близко нас касается. Так что не будем этим проектом заниматься. Зато мы сейчас заканчиваем работу над фильмом про Майка Науменко. К январю она должна быть готова, но дата выхода в прокат пока неизвестна.



съемки фильма цойФото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков



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В фильме не будет ни Виктора Цоя, ни Бориса Гребенщикова. Потому что, подчеркнул Рыбин, это рассказ про человека и его личные драмы, а не описание событий и встреч.



Более тонко дозировать правду и художественный вымысел предложил и писатель Роман Сенчин. В его новом сборнике "Петербургские повести" представлен рассказ "Аркаша", один из героев которого - Виктор Цой.



- Конечно, у автора художественной биографии, будь то в кинематографе или литературе, есть некоторая свобода отступать от строгой документальности, но откровенное фантазирование я считаю неуместным. Лучше всего, когда воображение работает над теми моментами биографии, которые малоизвестны, - уверен Роман Сенчин. - В моем рассказе "Аркаша" речь идет о записи Аркадия Северного с рок-группой "Россияне". Очевидцы не помнят точно, был ли это январь-февраль 1979-го, или ноябрь-декабрь того же года, или вообще лето. Кто присутствовал, точно неизвестно. И я посадил в уголок студии Майка Науменко, Цоя и Свита-Панова. 99%, что их там не было, но 1% есть.



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На игле Цоя



Фильм Алексея Учителя - не первая попытка создать байопик, где Виктор Цой фигурировал бы в качестве одного из центральных персонажей. Ранее жизнью ленинградских рокеров вдохновился Кирилл Серебренников - его "Лето" было основано на мемуарах Наташи Науменко, жены Майка Науменко и близкой подруги лидера "Кино". Картина, однако, тоже вызвала неоднозначную реакцию. Если кинематографическое сообщество отреагировало в целом позитивно, а на Каннском фестивале ленту даже наградили за лучший саундтрек, то представители рок-среды разошлись в оценках.



Борис Гребенщиков назвал сценарий "ложью от начала и до конца", а режиссера - "человеком с другой планеты". А вот продюсер Игорь Гудков, товарищ Цоя и Майка, написавший собственный сценарий о них, признался "Известиям", что кино ему понравилось.



- Я понял, что хотели сказать авторы, и если продраться через первую сцену на пляже, дальше все становится очень хорошо, - заявил он.



Вместе с тем, отмечает Гудков, у Цоя жизнь была довольно спокойной, бесконфликтной и, с точки зрения создания байопика, скучной. Поэтому лучше снимать кино не о его биографии, а о самой среде - молодых ребятах, живущих в Ленинграде в конце 1980-х.



Наиболее известные появления "реального" Виктора Цоя в игровом кино - фильм Рашида Нугманова "Игла", где музыкант исполнил главную роль, и "Асса" Сергея Соловьева - именно там звучит песня "Перемен", ставшая вскоре музыкальным символом перестройки. Источник - Известия

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